США завдали удару по військових об’єктах у Сирії і жорстко попередили Іран

Міністерство оборони США повідомило про завдання повітряних ударів по двох військових об'єктах на сході Сирії, пов'язаних з іранським Корпусом вартою ісламської революції та спорідненими йому угрупованнями.

Про це повідомила ВВС.

Атаку було здійснено у відповідь на низку нападів на американські військові бази в Сирії та Іраку, скоєних за останній тиждень.

«Ці високоточні удари здійснені з метою самооборони і є відповіддю на серію атак, в основному безуспішних, проти особового складу США в Іраку і Сирії, які робляться з 17 жовтня воєнізованими угрупованнями, пов’язаними з Іраном», – заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, удари санкціонував президент США Джо Байден.

«Подібні атаки іранських поплічників проти особового складу США неприйнятні і мають бути припинені», – заявив Остін, вкотре попередивши, що у разі їхнього продовження США не зупиняться перед тим, щоб вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх громадян.

На тлі зростання напруженості в регіоні, викликаного протистоянням Ізраїлю та палестинського угруповання ХАМАС, обстріли американського контингенту в Іраку та Сирії, що мали раніше епізодичний характер, помітно посилилися останніми днями.

Війська США та їхніх союзників були обстріляні не менше 12 разів в Іраку та чотири рази – у Сирії. Поранення, переважно незначні, отримали загалом близько 20 американських військових.