США заявили про масові розстріли російських солдатів командирами

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США заявили про масові розстріли російських солдатів командирами
США мають інформацію про розстріли російських солдатів, які відмовилися виконувати накази на війні в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

“У нас є відомості, що російські війська справді страчують солдатів, які відмовляються підкорятися наказам. Ми також маємо інформацію, що російські командири загрожують розстрілом цілим підрозділам, якщо ті намагаються відступити під вогнем української артилерії”, – сказав він.

Чиновник Білого дому не розкрив, звідки у нього ця інформація і про які саме підрозділи чи ділянки фронту йдеться. Також він не відповів, наскільки поширена подібна практика в російських військах, згадавши лише, що Росія кидає мобілізованих на взяття укріплених позицій ЗСУ під Авдіївкою, використовуючи тактику «живих хвиль».

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  • 27.10.2023 16:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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