Ердоган пригрозив війною Заходу

Захід є винуватцем загострення ситуації на Близькому Сході, а Ізраїль — військовим злочинцем і окупантом палестинських територій.

Як повідомило Anadolu, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на скликаному ним мітингу у стамбульському аеропорту «Ататюрк».

«Західний світ мобілізував своїх політиків та ЗМІ, щоб узаконити масове вбивство жінок, дітей та ні в чому не винних людей у Газі. Ізраїль вже 22 дні відкрито скоює військові злочини. Ізраїль, ми працюємо над тим, щоб представити тебе світові як військового злочинця», – заявив Ердоган.

Ердоган також пригрозив Заходу війною через те, що більшість країн регіону підтримують бомбардування сектору Газа, нагадавши про свою участь у збройних конфліктах.

«Гей Захід! Я з тобою розмовляю. Ти знову хочеш розпочати війну між хрестом і півмісяцем? Якщо ти це робиш, то знай, що [турецький] народ не помер. Ми стоїмо на повний зріст. З тією ж рішучістю, як ми діємо в Лівії, Карабаху, ми діятимемо і на Близькому Сході”, – наголосив він.