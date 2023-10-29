Сам знаходить цілі: війська РФ почали застосовувати оновлений дрон Ланцет

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Сам знаходить цілі: війська РФ почали застосовувати оновлений дрон Ланцет
Російські окупанти у війні проти України почали застосовувати оновлену версію безпілотників Ланцет, яку назвали Изделие-53.

У зведенні ISW йдеться про те, що війська РФ вже використовують нову версію Ланцет Изделие-53 у війні проти України і спробують такою зброєю подолати систему української протиповітряної оборони.

Дрон нібито оснащений системою автоматичної поведінки і за його допомогою росіяни сподіваються на подолання ППО ВСУ. Загарбники планують масові синхронізовані атаки.

За даними аналітиків, пропагандисти вже заявили про наявність у такого дрона, мовляв, системи автоматичного наведення, здатної розрізняти типи цілей і підвищувати шанси на здійснення успішного удару.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що росіяни поки що широко не застосовують оновлений Ланцет. Окупанти випробовують дрони, щоб згодом провести масові синхронізовані атаки по Україні.

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  • 29.10.2023 08:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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