Ізраїль перетнув «червоні лінії», – президент Ірану

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Ізраїль перетнув "червоні лінії", і це може змусити "всіх діяти".

Свій допис очільник Ірану опублікував у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

«Злочини сіоністського режиму переступили червоні лінії, які можуть змусити всіх діяти. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою», — написав Раїсі.