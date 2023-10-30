У Севастополі вночі лунали вибухи: влада заявила про атаку безпілотників

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У Севастополі вночі лунали вибухи: влада заявила про атаку безпілотників
Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи, які чули у Севастополі, були стріляниною по українським морським дронам.

Як передають російські агентства, міністерство повідомило, що близько четвертої години ночі «в акваторії Чорного моря» було виявлено два українські безекіпажні катери.

«По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневого ураження», – говорить пресреліз міністерства.

Севастопольські джерела повідомили, що в місті чути вибухи. Глава окупаційної влади Михайло Развожаєв повідомив у Telegram, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотникам. Він написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.

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  • 30.10.2023 06:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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