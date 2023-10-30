«Укрэнерго» оказалось не готово к переносу электроподстанций в подземные бункеры

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«Укрэнерго» оказалось не готово к переносу электроподстанций в подземные бункеры
Всему виной коррупция Компания «Укрэнерго» объявила о масштабном для всего мира проекте по строительству защищенных от ракетных и дроновых атак электроподстанций.

Всему виной коррупция Компания «Укрэнерго» объявила о масштабном для всего мира проекте по строительству защищенных от ракетных и дроновых атак электроподстанций.

Однако пока «Укрэнерго» не продвинулось дальше планов и «вывода» средств со строительства. В начале 2023 года «Укрэнерго» запланировало строительство 19 заглубленных электроподстанций на 330, 400 и 750 КВ по всей территории страны. Стоимость станции 330 КВ в начале года составляла 45 млн долларов. Однако, по информации источников, ее стоимость увеличилась в 2,5 раза и уже достигла 110 млн долларов.

Таким образом, 65 млн осядут в карманах чиновников «Укрэнерго». Чего говорить о подстанции в 750 КВ, которая стоила в начале года 100 млн долларов, а теперь, по нашим оценкам, может доходить до 250 млн долларов. А вся сумма проекта на 19 подстанций увеличивается на 1,7 млрд долларов. Выросли и аппетиты руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. На начальном этапе было запланировано строительство 19 объектов, а теперь их уже 22. Два пилотных проекта, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре этого года до сих пор находятся на стадии котлована. Для реализации таких схем Кудрицкий протолкнул «своих» подрядчиков, замешанных в коррупционных скандалах на строительстве. Реализацией проекта поручено заниматься компаниям «Проенерждi» и «Техно-Буд-Центр» на подстанциях 750 кВ «Киевская» и 330 кВ «Северная». Примечательно, что «Проенерждi» является давним партнером людей с орбиты бывшего руководства «Укрэнерго». Что касается «Техно-Буд-Центр», то эта компания – одна из любимых фирм «Укравтодора» еще со времен Петра Порошенко, качество дорог которой оставляет желать лучшего. В схемах оказались замешаны и иностранные компании. В частности, эстонская компания Nordecon. В 2012 году фирма ушла из Украины. Но вскоре после начала боевых действий Nordecon вновь начала сотрудничество с «Укрэнерго» в рамках строительства сооружений физической защиты объектов. Такое изменение риторики может быть связано с тем, что перед войной убытки Nordecon достигли 5 млн евро. И сейчас фирме необходимы средства для существования. Еще одним иностранным подрядчиком является «знаменитая» турецкая компания ONUR, которая также засветилась в международном коррупционном скандале. Эта фирма имеет тесные связи с Банковой и даже заказывала выступления «Квартал 95» на свои корпоративы. При этом разница в сумме, на которую вырос проект, будет разделена между участниками схемы. Особо важно, что строительство решили начать накануне новых ракетных ударов русских, о чем говорил Президент Владимир Зеленский. Таким образом масштаб коррупции можно будет списать на ущерб от ударов. По сведениям осведомленных источников, коррупционные схемы Кудрицокго и Ко уже заинтересовали правоохранительные органы. Этот инцидент может стать уже самым масштабным коррупционным скандалом после дела «Роттердам+». А кадровые чистки станут масштабнее, чем после «яиц Минобороны по 17 грн».

Источник: Фраза

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  • 30.10.2023 15:47

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