КНДР передала Росії старі радянські гаубиці

КНДР передала РФ радянські гаубиці 1960-х років.

Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. Він проаналізувавши відео зі станції Шиманівської Амурської області.

На ньому видно, що на відкритих платформах зі сходу на захід везуть радянські 122 мм гаубиці Д-30. Їх виробляли у СРСР початку 1960-х років.

Хоча на озброєнні ЗС РФ вже стоять найсучасніші знаряддя Д-30А. З цього Рьопке робить висновок, що стару зброю було передано із запасів КНДР.

Раніше Пхеньян вже передав Москві понад 300 тисяч артилерійських боєприпасів часів СРСР.