Ємен оголосив війну Ізраїлю

Військові Ємену повідомили, що атакували Ізраїль ракетами та безпілотиниками, таким чином офіційно оголосили війну.

Про це заявив офіційний представник збройних сил країни генерал Яхья Саріє Ану.

«Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться», – сказав він.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що збройні сили Саудівської Аравії та системи ППО приведені у стан підвищеної готовності після зіткнень із єменськими бунтівниками з руху «Ансар Аллах» (хусіти).

Відповідний наказ віддано всім підрозділам збройних сил королівства після того, як повстанці спробували завдати ракетного удару по території Саудівської Аравії кілька тижнів тому.