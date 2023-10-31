У Москві готуються відбивати атаки на Кремль та уряд

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У Москві готуються відбивати атаки на Кремль та уряд
Федеральна служба охорони (ФСТ), що відповідає за безпеку керівництва країни, оголосила про проведення в Москві з 1 по 3 листопада щорічних тактико-спеціальних навчань.

Про це повідомило The Moscow Times.

Маневри пройдуть на території комплексу будівель адміністрації президента, Будинку уряду, Ради Федерації та Держдуми. Вони здійснюватимуться «у взаємодії з підрозділами правоохоронних органів та екстрених служб Російської Федерації», йдеться у повідомленні ФСТ.

«Для реалізації низки вступних під час проведення навчань можливе використання броньованої техніки підрозділу Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації», – наголосили у ФСТ, додавши, що запровадження будь-яких обмежень на переміщення громадян при цьому не планується.

У службі зазначили, що під час навчань відпрацьовуватимуться практичні питання службової діяльності.

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  • 31.10.2023 16:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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