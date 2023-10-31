Скандальний інспектор Київблагоустрою Григор’єв, який тероризує підприємців, пішов на новий злочин

Скандально відомий інспектор ДП «Київблагоустрій» Олександр Григор’єв разом із групою «тітушок» здійснив напад на приватне домогосподарство у Шевченківському районі столиці.

Вони самовільно зрізали паркан разом з воротами, не показавши при цьому жодних документів на демонтаж. Про це повідомляє Антикор.

Залізобетонні конструкції паркану зловмисники погрузили у вантажівку та вивезли у невідомому напрямку. Акту опису та прийому приватного майна інспектор не надав, куди відвіз награбоване, говорити відмовився. Фактично, державний службовець посеред білого дня здійснив грабіж.

Вказана будівля розташована на вулиці Глибочицькій. Була побудована ще у 1970-х роках минулого століття. Капітальний паркан навколо неї теж стояв там більше п’ятидесяти років.

Видання з посиланням на оточення постраждалої родини повідомило, що Григор’єв нібито вимагав гроші. У такий спосіб він пропонував вирішити «проблему», яку сам і створив: став вимагати документи, яких не існує, бо вони не передбачені законодавством. Коли власники заявили, що не можуть їх надати саме з цієї причини, — запропонував заплатити. Коли і тут отримав відмову, став погрожувати демонтувати будівельні ліси.

«Схоже, інспектор не зміг «домовитись» із власниками будівлі. Зазвичай, таким чином він піднімає цінник за спокій — до 50 тисяч доларів. Ті, хто відмовляються платити, завжди мають проблеми. Навіть, якщо мають на руках усі дозвільні та правовстановлюючі документи. Власне, саме так і сталося із власниками будівлі на Глибочицькій», — пише Антикор.

Як повідомлялось раніше, на початку жовтня 2023 року інспектор Григор’єв у супроводі чоловіків спортивної статури у джинсових куртках спробував вдертися до одного із приватних будинків у Києві, де ведеться законне будівництво.

На вимогу охоронця показати посвідчення та документи, які санкціонують перевірку, інспектор відповів погрозами «підстрелити, якщо буде потреба».

На будівельному ринку кажуть, що Григор’єв часто вдирається на приватні території, бо в усьому вбачає порушення благоустрою. Послуги інспектора з неперешкоджання законній діяльності стартують від 5 тисяч доларів.