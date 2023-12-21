«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль

«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль, а Шовковський може позбутися приставки «в.о.»

Динамо – Оболонь – 2:0

Голи: Беніто 67, Ванат 88 (пенальті).

Динамо: Бущан – Дубінчак (Вівчаренко 61), Сирота, Дячук, Тимчик – Бражко, Шапаренко (Андрієвський 66) – Кабаєв (Караваєв 90), Буяльський, Волошин (Беніто 61) – Ванат (Супряга 90). В.о. головного тренера: Олександр Шовковський

Оболонь: Кичак – Прокопенко, Лук’янчук, Вовкун, Карась, Мединський – Косовський (Нагієв 46), Мороз, Черненко – Тарануха (Груша 70), Краснопір (Суханов 80). Головний тренер: Валерій Іващенко.

Вилучення: Вовкун 13, Мороз 84

Вивіска під назвою «київське дербі» завжди звучить дуже цікаво і привертає увагу фанатів до таких поєдинків. Проте на цей раз гра Динамо та Оболоні була позбавлена інтриги ще на початку поєдинку. Ні, ми не говоримо про жахливу ігрову форму гостей, які на сьогодні йдуть у зоні вильоту УПЛ. Річ у тім, що уже на самому початку матчу «кияни», які й так були фаворитами зустрічі, отримали численну перевагу. Дубінчак виконав класну передачу за спину захисникам Оболоні, на яку відгукнувся Ванат. Владислав на швидкості увірвався у вільний простір чим змусив захисника «пивоварів» Вовкуна порушити на собі правила. Рішення арбітра було безкомпромісним – фол останньої надії та червона картка. Вилучення було настільки очевидним, що із таким покаранням не сперечалися навіть гравці Оболоні.

На цьому моменті питання щодо переможця протистояння було формально знято. Підопічні Олександра Шовковського повністю контролювали хід поєдинку і здавалося, що забитий «киянами» гол – лише питання часу. Оболонь у відповідь закрилася у глуху оборону, навіть не думаючи про те, щоб піти в атаку. «Пивовари» й так вийшли грати із дуже оборонною схемою у п’ять захисників, а що вже говорити про гру у меншості. Ще й проти явного фаворита.

У другому таймі перевага динамівців ставала ще більш суттєвою, але перетворити її у голи у підопічних Шовковського не виходило.

До певного моменту матчу дуже впевнено та надійно діяв воротар Оболоні Кичак. Чому до певного моменту? Відповідь очевидна: В одному з епізодів Беніто, який вийшов на заміну, відклеївся від захисника і пробив по воротах. Капітан Оболоні не впорався із цим ударом, який об’єктивно мав би відбивати.

Після пропущеного голу Оболонь почала пробувати переходити на половину поля суперника, адже втрачати вже було нічого. Проте на 84-й хвилині Мороз остаточно поховав свою команду, коли заробив другу жовту і залишив свою команду вдев’ятьох. Тут «пивовари» посипалися вже повністю. Через кілька хвилин після другого вилучення Лук’янчук грубо збив Буяльського у власному штрафному майданчику. Ванат упевнено реалізував пенальті – «2:0».

Завдяки такому результату Шовковський здобув свою четверту перемогу у чотирьох матчах на чолі Динамо. Цікаво, що в кожній грі при СаШо «кияни» вигравали із різницею у два м’ячі. Враховуючи таку тенденцію, Олександр Шовковський, мабуть, скоро отримає пропозицію від керівництва Динамо щодо підписання повноцінного контракту без приставки в.о.!