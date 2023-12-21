Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего

Настоящим технологическим прорывом в области репродуктивного здоровья является появление возможности криоконсервации спермы, позволяющей сохранить эякулят для последующего использования.

Настоящим технологическим прорывом в области репродуктивного здоровья является появление возможности криоконсервации спермы, позволяющей сохранить эякулят для последующего использования. В Украине такую услугу предоставляет клиника Дахно, имеющая свой собственный криобанк.

Что представляет собой криоконсервация спермы и какие у нее особенности?

Таким термином называют передовую технологию быстрого, глубокого замораживания мужского семени с применением специальных криопротектантов. Биоматериалы в таком состоянии могут сохраняться в течение длительного времени. Важными особенностями криоконсервации спермы являются:

сохранение жизнеспособности сперматозоидов с сохранением функциональных свойств после размораживания;

использование криопротектантов, предотвращающих образование льда внутри клеток в процессе заморозки;

предоставление возможности пациентам самостоятельно выбирать время начала лечения бесплодия, планировать беременность.

Сперма, подвергшаяся процессу криоконсервации, нередко используется в программе ЭКО — экстракорпоральном оплодотворении. Также криоконсервированное семя мужчин может сохраняться для последующего использования в случае планирования вазэктомии или других хирургических вмешательств. Сохранение спермы с использованием метода криоконсервации является для многих пар шансом обрести радость родительства в будущем в случае возникновения обстоятельств, оказывающих отрицательное влияние на репродуктивное здоровье мужчины.

Когда и как готовиться к криоконсервации спермы?

В жизни бывают обстоятельства, когда приходится заботиться о возможности иметь потомство в будущем. К таким обстоятельствам может относиться:

диагностика мужского бесплодия или другие причины, препятствующие естественному зачатию;

плановая операция, воздействующая на репродуктивную систему (например, вазэктомия);

наличие угрожающих здоровью репродуктивной системы факторов (например, лечение онкологических заболеваний).

Сохранив мужской биологический материал методом криоконсервации спермы, можно стать родителями в далеком будущем. Приняв решение провести процедуру криоконсервации спермы, к ней необходимо подготовиться. Такая подготовка включает несколько этапов:

консультацию врача-репродуктолога, который проведет обследование, ознакомит с преимуществами процедуры и возможными рисками;

сдачу анализов и тестов для определения состояния здоровья и качества спермы;

подготовку непосредственно к процедуре забора материала, включающую изменение образа жизни на период подготовки, временное воздержание от эякуляции.

Только после прохождения всех этих подготовительных мероприятий проводится сбор сперматозоидов и их криоконсервация.

Преимущества процедуры криоконсервации

Замораживание спермы предоставляет множество преимуществ, которые могут существенно повлиять на возможность иметь биологическое потомство в будущем. Вот несколько ключевых преимуществ процедуры:

возможность мужчине стать отцом даже в случае наступления бесплодия;

возможность успешного проведения программы ЭКО при лечении бесплодия у женщины, поскольку благодаря технологии быстрой разморозки сперматозоиды можно использовать в любой момент;

преодоление возрастных ограничений (можно стать отцом даже при ограничении возможности зачатия с возрастом);

безопасность от вредных воздействий (подвергшаяся криоконсервации сперма имеет высокое качество, поскольку в период подготовки к процедуре мужчина в течение определенного времени воздерживался от употребления алкоголя, курения и других вредных привычек).

Для некоторых семейных пар криоконсервация спермы является единственной возможностью зачать, выносить и родить здорового и генетически родного для мужчины и женщины ребенка.

Показания и противопоказания к процедуре заморозки спермы

Показаниями к сохранению своего генетического материала для мужчин являются:

предстоящая операция, которая может повлиять на репродуктивное здоровье;

лечение химиотерапией или радиотерапией;

профессиональные риски или угроза здоровью;

планирование завести ребенка в зрелом возрасте.

Противопоказаниями к процедуре криоконсервации спермы является невозможность получить адекватное количество качественных сперматозоидов из-за нарушения репродуктивной системы или в случае отсутствия явных показаний для проведения процедуры.