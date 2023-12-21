Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего

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Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего
Настоящим технологическим прорывом в области репродуктивного здоровья является появление возможности криоконсервации спермы, позволяющей сохранить эякулят для последующего использования.

Настоящим технологическим прорывом в области репродуктивного здоровья является появление возможности криоконсервации спермы, позволяющей сохранить эякулят для последующего использования. В Украине такую услугу предоставляет клиника Дахно, имеющая свой собственный криобанк.

Что представляет собой криоконсервация спермы и какие у нее особенности?

Таким термином называют передовую технологию быстрого, глубокого замораживания мужского семени с применением специальных криопротектантов. Биоматериалы в таком состоянии могут сохраняться в течение длительного времени. Важными особенностями криоконсервации спермы являются:

  • сохранение жизнеспособности сперматозоидов с сохранением функциональных свойств после размораживания;
  • использование криопротектантов, предотвращающих образование льда внутри клеток в процессе заморозки;
  • предоставление возможности пациентам самостоятельно выбирать время начала лечения бесплодия, планировать беременность.

Сперма, подвергшаяся процессу криоконсервации, нередко используется в программе ЭКО — экстракорпоральном оплодотворении. Также криоконсервированное семя мужчин может сохраняться для последующего использования в случае планирования вазэктомии или других хирургических вмешательств. Сохранение спермы с использованием метода криоконсервации является для многих пар шансом обрести радость родительства в будущем в случае возникновения обстоятельств, оказывающих отрицательное влияние на репродуктивное здоровье мужчины.

Когда и как готовиться к криоконсервации спермы?

В жизни бывают обстоятельства, когда приходится заботиться о возможности иметь потомство в будущем. К таким обстоятельствам может относиться:

  • диагностика мужского бесплодия или другие причины, препятствующие естественному зачатию;
  • плановая операция, воздействующая на репродуктивную систему (например, вазэктомия);
  • наличие угрожающих здоровью репродуктивной системы факторов (например, лечение онкологических заболеваний).

Сохранив мужской биологический материал методом криоконсервации спермы, можно стать родителями в далеком будущем. Приняв решение провести процедуру криоконсервации спермы, к ней необходимо подготовиться. Такая подготовка включает несколько этапов:

  • консультацию врача-репродуктолога, который проведет обследование, ознакомит с преимуществами процедуры и возможными рисками;
  • сдачу анализов и тестов для определения состояния здоровья и качества спермы;
  • подготовку непосредственно к процедуре забора материала, включающую изменение образа жизни на период подготовки, временное воздержание от эякуляции.

Только после прохождения всех этих подготовительных мероприятий проводится сбор сперматозоидов и их криоконсервация.

Преимущества процедуры криоконсервации

Замораживание спермы предоставляет множество преимуществ, которые могут существенно повлиять на возможность иметь биологическое потомство в будущем. Вот несколько ключевых преимуществ процедуры:

  • возможность мужчине стать отцом даже в случае наступления бесплодия;
  • возможность успешного проведения программы ЭКО при лечении бесплодия у женщины, поскольку благодаря технологии быстрой разморозки сперматозоиды можно использовать в любой момент;
  • преодоление возрастных ограничений (можно стать отцом даже при ограничении возможности зачатия с возрастом);
  • безопасность от вредных воздействий (подвергшаяся криоконсервации сперма имеет высокое качество, поскольку в период подготовки к процедуре мужчина в течение определенного времени воздерживался от употребления алкоголя, курения и других вредных привычек).

Для некоторых семейных пар криоконсервация спермы является единственной возможностью зачать, выносить и родить здорового и генетически родного для мужчины и женщины ребенка.

Показания и противопоказания к процедуре заморозки спермы

Показаниями к сохранению своего генетического материала для мужчин являются:

  • предстоящая операция, которая может повлиять на репродуктивное здоровье;
  • лечение химиотерапией или радиотерапией;
  • профессиональные риски или угроза здоровью;
  • планирование завести ребенка в зрелом возрасте.

Противопоказаниями к процедуре криоконсервации спермы является невозможность получить адекватное количество качественных сперматозоидов из-за нарушения репродуктивной системы или в случае отсутствия явных показаний для проведения процедуры.

Источник: Власти.нет

  • 1
  • 21.12.2023 14:52

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