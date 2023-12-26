Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів

Читати цю новину російською мовою
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Зубні протези – це необов’язково проблема людей похилого віку, адже за статистикою кожен четвертий пацієнт стоматології втрачає перший зуб у віці 21–30 років.

Зубні протези – це необов’язково проблема людей похилого віку, адже за статистикою кожен четвертий пацієнт стоматології втрачає перший зуб у віці 21–30 років. Допоки вчені не навчилися вирощувати зуби із зародків (хоча експерименти тривають), альтернативи протезуванню для відтворення зубного ряду немає. Встановлення протезів зубів – затребувана послуга стоматологічних клінік. Завдяки великій кількості видів зубних протезів, стоматолог може вибрати найбільш відповідну для пацієнта конструкцію: https://healthydent.ua/uk/uslugy/protezuvannya-zubiv.

Що таке зубне протезування?

Призначення будь-якого протезу – відновлювати функціональність органу. Зубний протез – не виключення, але він не тільки відновлює анатомічно форму зубу і здатність витримувати жувальне навантаження, а ще й естетику і цілісність зубного ряду.

Протезування зубів – це напрямок ортопедичної стоматології, встановленням протезів займається стоматолог-ортопед. Цей лікар:

  • проводить огляд стану зубощелепної системи пацієнта;
  • визначає, який ортопедичний виріб підійде якнайкраще;
  • робить зліпки щелепи та відправляє до зуботехнічної лабораторії, де виготовляється індивідуальний зубний протез;
  • встановлює і в подальшому обслуговує ортопедичну конструкцію.

Показання до протезування

Стоматологія пропонує протезування зубів у разі:

  • часткової чи повної адентії;
  • значного руйнування коронкової частини зуба;
  • рухливості зубного ряду або інших показань до видалення зубів;
  • естетичних дефектів зубів, які неможна усунути іншими методами.

Знімний чи фіксований: види зубних протезів

Сьогодні чи не кожна стоматологія в Києві пропонує відновлення зубного ряду за допомогою протезування. В арсеналі стоматолога-ортопеда понад двадцять видів зубних протезів, що відрізняються особливостями конструкції, типом фіксації, матеріалами, з яких виготовлені. Перше, що треба вибрати перед протезуванням, який тип виробів встановлювати: знімний чи незнімний.

Постійні протези – комфорт у пріоритеті

Найбільш зручними в користуванні є незнімні протези, що фіксуються ортопедом і зняти їх пацієнт вже не може. Постійна фіксація – головна перевага незнімних протезів, адже невдовзі після встановлення штучні зуби сприймаються, наче свої, до того ж вони не потребують якогось окремого догляду.

Різновиди постійних протезів:

  • коронки: штучні вироби, що імітують верхню частину зуба. Фіксуються на підготовленій основі зубу, імпланті чи штифті. Коронки для постійного носіння виготовляють з металокераміки, діоксиду цирконію та кераміки. Акрилові вироби використовують в якості тимчасових;
  • вкладки: проміжний варіант між коронкою та пломбою. Вкладка відновлює зруйновану частину зуба, в тому випадку, коли пломбування є неефективним;
  • мостоподібні конструкції: встановлюються пацієнтам, в яких відсутні 1-3 зуба поспіль. Фіксуються на опорних зубах спеціальним цементом;
  • вініри: мікропротези у вигляді надтонких накладок на передню сторону зуба. Використовуються для усунення візуальних дефектів зубів: тріщин, некрасивого кольору емалі, щілин між зубами тощо.

Незнімне зубне протезування показане при частковій адентії, за повної відсутності зубів використовуються знімні протези.

Знімні конструкції – сучасні та затребувані

Цей вид протезів фіксується на щелепі таким чином, що пацієнт може у разі потреби без проблем знімати і повертати ортопедичну конструкцію на місце. До речі, сучасні знімні протези можна носити цілодобово, а діставати лише для гігієнічних процедур.

Найпопулярніші знімні протези, що пропонує стоматологічна клініка:

  • пластинкові протези: виготовляються з акрилу і повністю чи частково відтворюють зубний ряд. Перевагою цих пластмасових виробів є доступна вартість. Недоліки: жорсткість і невеликий строк використання – до 2,5 років;
  • нейлонові конструкції: протез із силіконовою основою і встановленими на ній коронками. Завдяки гнучкому базису виріб не натирає ясна і міцно прилягає до ясен. Служать нейлонові протези вдвічі довше за акрилові;
  • бюгельні протези: лідери серед знімних конструкцій. Найбільш міцні, надійні, зручні і довговічні. Мають особливу конструкцію, в основі якої лита металева дуга – бюгель. Бюгельний протез чіпляється за опорні зуби спеціальними гачками – атачментами або кламерами.

Вартість протезування в Києві

В стоматології Healthy Dent можна встановити будь-який з сучасних зубних протезів – від бюгельних конструкцій до голлівудських вінірів. Прайс на послуги протезування можна знайти на сайті https://healthydent.ua/uk в розділі «Ціни».

Ціна протезування залежить від типу виробу, кількості зубів, які треба відновити чи замінити, матеріалу протезу. Серед незнімних конструкцій найдешевшими є вкладки або металокерамічні коронки. Найдорожчі – цирконієві протези. Серед знімних протезів дорожче всього коштують бюгельні. Обрати оптимальний за ціною і конструкцією варіант допоможе стоматолог-ортодонт після зустрічі з пацієнтом.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 26.12.2023 16:07

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
16:00
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
Україна
12:33
Car to Donate для перемоги України
Україна
17:25
Почему коллекция игр онлайн казино Пин Ап заслуживает особенного внимания?
Україна
14:52
Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего
Україна
14:38
«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль
Україна
17:49
КРАІЛ знайшла порушення в роботі пов’язаного з росією онлайн-казино Pin-UP
12:05
Глобальный рынок казино – тенденции развития отрасли и прогноз до 2028 года
Світ
11:04
Чому казино 1win так люблять гравці?
11:02
Как выбрать и обслуживать мототрактор: советы и рекомендации
Україна
10:59
«Це єдиний ключ зберегти зараз націю» – Мосійчук про мирні переговори
Світ
07:18
Суд заборонив Трампу брати участь у президентських виборах
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Світ
20:07
Ежедневные прокладки: когда необходимы и из чего состоят
Світ
06:55
Росію масовано атаковано безпілотниками
Україна
15:02
Під Мелітополем партизани підірвали ворожий потяг
Україна
09:56
Минитракторы: почему спрос на них растет?
Світ
15:38
На території Румунії впав збитий російський безпілотник
Світ
14:20
Путін звинуватив уряд у зростанні цін на яйця
Світ
08:53
У YouTube з’явився офіційний трейлер “Ґодзілла та Конг: Нова імперія”
Світ
07:18
Безпілотники вночі атакували Москву: подробиці
Україна
06:52
Росіяни атакували Одещину “Шахедами”: є руйнування та постраждалі
Україна
18:12
До збою роботи «Київстар» можуть бути причетні Михайло Фрідман та Данило Гетманцев – ЗМІ

Головне

Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Україна
06:39
Росіяни вдарили по Одещині: є руйнування та постраждалі
Україна
07:26
Вночі в Криму лунали вибухи: півострів атаковано безпілотниками
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
26.12.2023 16:07
ТОР
Преміумбанкінг та його основні фішки
Україна
26.12.2023 16:05
ТОР
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
26.12.2023 16:03

Популярне

ТОР
Car to Donate для перемоги України
25.12.2023 12:33
ТОР
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
26.12.2023 16:03
ТОР
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
26.12.2023 16:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг