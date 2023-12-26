Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів

Зубні протези – це необов’язково проблема людей похилого віку, адже за статистикою кожен четвертий пацієнт стоматології втрачає перший зуб у віці 21–30 років.

Зубні протези – це необов’язково проблема людей похилого віку, адже за статистикою кожен четвертий пацієнт стоматології втрачає перший зуб у віці 21–30 років. Допоки вчені не навчилися вирощувати зуби із зародків (хоча експерименти тривають), альтернативи протезуванню для відтворення зубного ряду немає. Встановлення протезів зубів – затребувана послуга стоматологічних клінік. Завдяки великій кількості видів зубних протезів, стоматолог може вибрати найбільш відповідну для пацієнта конструкцію: https://healthydent.ua/uk/uslugy/protezuvannya-zubiv.

Що таке зубне протезування?

Призначення будь-якого протезу – відновлювати функціональність органу. Зубний протез – не виключення, але він не тільки відновлює анатомічно форму зубу і здатність витримувати жувальне навантаження, а ще й естетику і цілісність зубного ряду.

Протезування зубів – це напрямок ортопедичної стоматології, встановленням протезів займається стоматолог-ортопед. Цей лікар:

проводить огляд стану зубощелепної системи пацієнта;

визначає, який ортопедичний виріб підійде якнайкраще;

робить зліпки щелепи та відправляє до зуботехнічної лабораторії, де виготовляється індивідуальний зубний протез;

встановлює і в подальшому обслуговує ортопедичну конструкцію.

Показання до протезування

Стоматологія пропонує протезування зубів у разі:

часткової чи повної адентії;

значного руйнування коронкової частини зуба;

рухливості зубного ряду або інших показань до видалення зубів;

естетичних дефектів зубів, які неможна усунути іншими методами.

Знімний чи фіксований: види зубних протезів

Сьогодні чи не кожна стоматологія в Києві пропонує відновлення зубного ряду за допомогою протезування. В арсеналі стоматолога-ортопеда понад двадцять видів зубних протезів, що відрізняються особливостями конструкції, типом фіксації, матеріалами, з яких виготовлені. Перше, що треба вибрати перед протезуванням, який тип виробів встановлювати: знімний чи незнімний.

Постійні протези – комфорт у пріоритеті

Найбільш зручними в користуванні є незнімні протези, що фіксуються ортопедом і зняти їх пацієнт вже не може. Постійна фіксація – головна перевага незнімних протезів, адже невдовзі після встановлення штучні зуби сприймаються, наче свої, до того ж вони не потребують якогось окремого догляду.

Різновиди постійних протезів:

коронки: штучні вироби, що імітують верхню частину зуба. Фіксуються на підготовленій основі зубу, імпланті чи штифті. Коронки для постійного носіння виготовляють з металокераміки, діоксиду цирконію та кераміки. Акрилові вироби використовують в якості тимчасових;

вкладки: проміжний варіант між коронкою та пломбою. Вкладка відновлює зруйновану частину зуба, в тому випадку, коли пломбування є неефективним;

мостоподібні конструкції: встановлюються пацієнтам, в яких відсутні 1-3 зуба поспіль. Фіксуються на опорних зубах спеціальним цементом;

вініри: мікропротези у вигляді надтонких накладок на передню сторону зуба. Використовуються для усунення візуальних дефектів зубів: тріщин, некрасивого кольору емалі, щілин між зубами тощо.

Незнімне зубне протезування показане при частковій адентії, за повної відсутності зубів використовуються знімні протези.

Знімні конструкції – сучасні та затребувані

Цей вид протезів фіксується на щелепі таким чином, що пацієнт може у разі потреби без проблем знімати і повертати ортопедичну конструкцію на місце. До речі, сучасні знімні протези можна носити цілодобово, а діставати лише для гігієнічних процедур.

Найпопулярніші знімні протези, що пропонує стоматологічна клініка:

пластинкові протези: виготовляються з акрилу і повністю чи частково відтворюють зубний ряд. Перевагою цих пластмасових виробів є доступна вартість. Недоліки: жорсткість і невеликий строк використання – до 2,5 років;

нейлонові конструкції: протез із силіконовою основою і встановленими на ній коронками. Завдяки гнучкому базису виріб не натирає ясна і міцно прилягає до ясен. Служать нейлонові протези вдвічі довше за акрилові;

бюгельні протези: лідери серед знімних конструкцій. Найбільш міцні, надійні, зручні і довговічні. Мають особливу конструкцію, в основі якої лита металева дуга – бюгель. Бюгельний протез чіпляється за опорні зуби спеціальними гачками – атачментами або кламерами.

Вартість протезування в Києві

В стоматології Healthy Dent можна встановити будь-який з сучасних зубних протезів – від бюгельних конструкцій до голлівудських вінірів. Прайс на послуги протезування можна знайти на сайті https://healthydent.ua/uk в розділі «Ціни».

Ціна протезування залежить від типу виробу, кількості зубів, які треба відновити чи замінити, матеріалу протезу. Серед незнімних конструкцій найдешевшими є вкладки або металокерамічні коронки. Найдорожчі – цирконієві протези. Серед знімних протезів дорожче всього коштують бюгельні. Обрати оптимальний за ціною і конструкцією варіант допоможе стоматолог-ортодонт після зустрічі з пацієнтом.