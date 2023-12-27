С чем носить теплый спортивный костюм мужской?

является не только деталью повседневных аутфитов. Он запросто впишется в street-fashion, sport-shick, sport casual и еще десяток крутых луков, в которых модный теплый спортивный костюм будет смотреться по-разному. Разберем топовые спортивные образы для мужчин подробнее.

Но прежде остановимся на том, какой теплый мужской спортивный костюм стоит выбрать в этом сезоне.

Для любителей классики предпочтение можно отдать традиционным джогерам с толстовкой. Или прямым штанам и даже немного расклешенным. Также ультраактуальны узкие брюки.

Штаны могут украшать лампасы или простроченные стрелки. Капюшонки смените на свитшоты, бомберы, лонгсливы, поло либо удлиненные кофты. А трикотаж — на нейлон. И супертренд — кожаный вариант.

Какую обувь под теплый спортивный костюм носить мужчине?

С чем вы сочетаете теплые спорт костюмы мужские обычно? С кроссовками или кедами? Это удобный ежедневный выбор и отказываться от него не стоит. Однако, предлагаем рассмотреть и другую обувь. Под спортивный костюм мужской подходят высокие ботинки на массивной подошве.

Более кэжуально выглядят челси, лоферы, топсайдеры. А для самых холодных дней выбирайте дутики и низкие угги.

Знаете, с какой еще обувью носить теплый спортивный костюм предлагают стилисты — трекинговой. Весьма новая тенденция.

Модные теплые спортивные костюмы: мужские образы

Вы даже не представляете, как теплый мужской спортивный костюм можно необычно обыграть, подобрав к нему следующие детали.

Кардиган

Вязанный, с крупными пуговицами, темного цвета. Хорошо выглядит с контрастирующими светлыми оттенками спортивок.

Пиджак

Более строгий вариант. Стильный теплый спортивный костюм мужской в данном случае можно разбавить, надев свитер, и дополнить челси/лоферами.

Косуха

Кожанка — то, с чем носить утепленный спортивный костюм всегда беспроигрышно. Такой лук выходит более гранжевым.

Пуховик

Удобно и всегда трендово. То, с чем носить теплый спортивный костюм зимой реальное наслаждение.

Пальто и спортивный костюм: мужской стиль

Спортивный костюм с пальто мужской — быстрый способ из обычного парня превратиться в джентельмена с отменным вкусом. Крой свободный, длина — от колена и ниже. Цвет в тон или на один-два темнее/светлее. Акцентная нотка — длинный, объемный шарф.

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По материалам: https://issaplus.com