Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених

Читати цю новину російською мовою
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.

Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це наразі з’явилось і поширилось в інтернеті.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – сказано в повідомленні.

  • 0
  • 27.12.2023 16:17
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
16:17
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Світ
07:23
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
16:00
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
Україна
12:33
Car to Donate для перемоги України
Україна
17:25
Почему коллекция игр онлайн казино Пин Ап заслуживает особенного внимания?
Україна
14:52
Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего
Україна
14:38
«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль
Україна
17:49
КРАІЛ знайшла порушення в роботі пов’язаного з росією онлайн-казино Pin-UP
12:05
Глобальный рынок казино – тенденции развития отрасли и прогноз до 2028 года
Світ
11:04
Чому казино 1win так люблять гравці?
11:02
Как выбрать и обслуживать мототрактор: советы и рекомендации
Україна
10:59
«Це єдиний ключ зберегти зараз націю» – Мосійчук про мирні переговори
Світ
07:18
Суд заборонив Трампу брати участь у президентських виборах
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Світ
20:07
Ежедневные прокладки: когда необходимы и из чего состоят
Світ
06:55
Росію масовано атаковано безпілотниками
Україна
15:02
Під Мелітополем партизани підірвали ворожий потяг
Україна
09:56
Минитракторы: почему спрос на них растет?
Світ
15:38
На території Румунії впав збитий російський безпілотник
Світ
14:20
Путін звинуватив уряд у зростанні цін на яйця
Світ
08:53
У YouTube з’явився офіційний трейлер “Ґодзілла та Конг: Нова імперія”
Світ
07:18
Безпілотники вночі атакували Москву: подробиці

Головне

Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Україна
06:39
Росіяни вдарили по Одещині: є руйнування та постраждалі
Україна
07:26
Вночі в Криму лунали вибухи: півострів атаковано безпілотниками
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Україна
27.12.2023 16:17
ТОР
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Світ
27.12.2023 07:23
ТОР
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
26.12.2023 16:07

Популярне

ТОР
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
27.12.2023 07:23
ТОР
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
26.12.2023 16:00
ТОР
Преміумбанкінг та його основні фішки
26.12.2023 16:05

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг