Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини

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Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
ЄС продовжить підтримувати Україну «у будь-якому разі», незважаючи на опір Угорщини.

Як повідомив Bild, із такою заявою сьогодні виступив представник міністерства закордонних справ ФРН.

«Нам як федеральному уряду ясно, що, на наш погляд, програма допомоги для України залишається найкращим і найбільш довговічним рішенням», – сказав він, маючи на увазі план створення нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Він передбачає закріплення виділення 50 млрд євро для Києва у майбутніх бюджетах ЄС.

На нещодавньому саміті ЄС у Брюсселі вето на створення такого фонду наклала Угорщина. Тож у січні у Брюсселі пройде спеціальний саміт для повторного розгляду цього питання.

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  • 28.12.2023 17:55
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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