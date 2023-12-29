Как сделать игрушки для собак своими руками

Как сделать игрушки для собак своими рукамиЧитати цю новину російською мовою
Полноценное развитие животного невозможно без игр. Хорошую помощь в этом предоставляют игрушки для собак, созданные с учетом потребностей питомцев.
Полноценное развитие животного невозможно без игр. Хорошую помощь в этом предоставляют игрушки для собак, созданные с учетом потребностей питомцев. Они развивают не только мышцы, но и поддерживают умственную активность. Такие изделия можно купить или смастерить самостоятельно. Остановимся на втором варианте.
Учим собаку добывать еду
Награда в виде лакомства — мощный стимул для животного. Немного воображения — и вы сделаете развивающую игрушку. Вот интересные идеи:
- Возьмите пластиковую бутылку и вырежьте отверстия, через которые может выпасть лакомство. Наполните тару кормом и наблюдайте, как питомец старается его извлечь.
- Используйте трубочку от рулона туалетной бумаги. Положите внутрь лакомство и надежно закройте оба конца. Питомец почувствует запах, будет катать и грызть игрушку, стараясь извлечь вкусную еду.
- Поместите в маленькую картонную коробку кусочки пищи и закройте ее. Собака должна придумать, как достать содержимое.
Это простые игрушки, которые постепенно можно немного усложнять. Главное, чтобы питомец понял: за выполнением задачи всегда следует награда. Это побудит его прилагать максимум физических и умственных усилий.
Как научить собаку ловкости
Такие игры особенно полезны для представителей активных пород. Они нуждаются в подвижных развлечениях, учатся маневренности, правильно расходуют энергию. Примеры игрушек, которые можно придумать:
- Создайте препятствия на пути движения питомца. Их можно сделать из старых подушек, одеял и пластиковых стаканчиков. На начальном этапе не усложняйте, но со временем добавляйте новые элементы, которые нужно преодолеть. За успешный проход давайте вкусное вознаграждение.
- Поставьте перекладину, положив ее между двумя стульями. Регулируйте высоту, чтобы она была подходящей для животного. Собаке понравится перепрыгивать такой шлагбаум.
- Положите на землю лестницу, пусть собака ходит по ней. Это поможет улучшить координацию движений и укрепить мышцы ног. Можно научить пса становиться точно на перекладины. После преодоления препятствия угостите любимца лакомством.
- Лабиринт. Вырежьте и сложите его из картонных коробок. На финальной прямой рассыпьте лакомства. Лабиринт можно усложнять, когда собака поймет суть игры.
Создание игрушек для питомца своими руками — прекрасная возможность занять его и вместе развлечься.
Источник: Власти.нет
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- 29.12.2023 17:16
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