Как сделать игрушки для собак своими руками

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Как сделать игрушки для собак своими руками
Полноценное развитие животного невозможно без игр. Хорошую помощь в этом предоставляют игрушки для собак, созданные с учетом потребностей питомцев.

Полноценное развитие животного невозможно без игр. Хорошую помощь в этом предоставляют игрушки для собак, созданные с учетом потребностей питомцев. Они развивают не только мышцы, но и поддерживают умственную активность. Такие изделия можно купить или смастерить самостоятельно. Остановимся на втором варианте.

Учим собаку добывать еду

Награда в виде лакомства — мощный стимул для животного. Немного воображения — и вы сделаете развивающую игрушку. Вот интересные идеи:

  1. Возьмите пластиковую бутылку и вырежьте отверстия, через которые может выпасть лакомство. Наполните тару кормом и наблюдайте, как питомец старается его извлечь.
  2. Используйте трубочку от рулона туалетной бумаги. Положите внутрь лакомство и надежно закройте оба конца. Питомец почувствует запах, будет катать и грызть игрушку, стараясь извлечь вкусную еду.
  3. Поместите в маленькую картонную коробку кусочки пищи и закройте ее. Собака должна придумать, как достать содержимое.

Это простые игрушки, которые постепенно можно немного усложнять. Главное, чтобы питомец понял: за выполнением задачи всегда следует награда. Это побудит его прилагать максимум физических и умственных усилий.

Как научить собаку ловкости

Такие игры особенно полезны для представителей активных пород. Они нуждаются в подвижных развлечениях, учатся маневренности, правильно расходуют энергию. Примеры игрушек, которые можно придумать:

  1. Создайте препятствия на пути движения питомца. Их можно сделать из старых подушек, одеял и пластиковых стаканчиков. На начальном этапе не усложняйте, но со временем добавляйте новые элементы, которые нужно преодолеть. За успешный проход давайте вкусное вознаграждение.
  2. Поставьте перекладину, положив ее между двумя стульями. Регулируйте высоту, чтобы она была подходящей для животного. Собаке понравится перепрыгивать такой шлагбаум.
  3. Положите на землю лестницу, пусть собака ходит по ней. Это поможет улучшить координацию движений и укрепить мышцы ног. Можно научить пса становиться точно на перекладины. После преодоления препятствия угостите любимца лакомством.
  4. Лабиринт. Вырежьте и сложите его из картонных коробок. На финальной прямой рассыпьте лакомства. Лабиринт можно усложнять, когда собака поймет суть игры.

Создание игрушек для питомца своими руками — прекрасная возможность занять его и вместе развлечься.

Источник: Власти.нет

  • 1
  • 29.12.2023 17:16

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