Подоляк назвав умови переговорів з Росією

Мирні переговори з Москвою можуть відбутися лише після того, як російські війська покинуть територію України.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. За його словами, «відхід» з Кремля Володимира Путіна сам по собі не є підставою для початку переговорів,

«Вийшли з території України і тоді з’являється субстрат. Не факт, що вони (переговори) будуть, але [є] субстрат – принаймні ви вийшли, тобто факт агресії закінчився», – пояснив Подоляк.

Він також додав, що на цьому етапі стане можливим діалог про те, як Росію буде покарано за скоєні воєнні злочини і як вона буде розплачуватися за заподіяну матеріальну шкоду. Однак до того, як російські війська покинуть українську територію, такі переговори не можуть початися апріорі.

«Вступати в переговори, коли вбивці знаходяться на твоїй території, ну це якось дивно виглядає. Тобто він (агресор) досяг певної мети, так не всіх цілей. Але це означає, що він буде прагнути їх далі досягати. Чому? Тому що відповідальності у Росії не буде. Якщо вона залишається на окупованих територіях, відповідальність у неї не настає. Вона буде скрізь говорити: «Які воєнні злочини? Ми на цій території залишилися – ми виграли війну», – каже Подоляк.

Радник глави ОП висловив переконання, що підписання будь-якого мирного договору в умовах, коли російські війська залишаються на українській території, буде смертним вироком для України з відстрочкою виконання на 5 років або близько того.