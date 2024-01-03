Вночі в Севастополі пролунали вибухи: над містом два стовпи диму

Вночі жителі Севастополя та околиць чули два потужні вибухи, після яких у небо здійнялися стовпи диму.

Про це пишуть місцеві паблики та публікують фото.

У деяких районах від вибухової хвилі вибило вікна. Жителі Бахчисараю та Інкермана кажуть, що в них тремтіли будинки.

Російські Z-каналі пишуть про нібито спробу атакувати військовий аеродром Бельбек та збиття кількох ракет Storm Shadow.

Окупаційний губернатор Развожаєв повідомив, що над акваторією нібито збито ракету.

«За інформацією від рятувальної служби Севастополя – жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано», – написав він.

Крім того, практично на всю ніч було перекрито рух Кримським мостом – його відновили близько 06:00.