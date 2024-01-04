Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими

Росія не випадково вибрала час для обміну полоненимиЧитати цю новину російською мовою
Росія не випадково виявила готовність до обміну саме зараз. Останні кілька тижнів сталося кілька інцидентів, коли російські війська поводилися з українськими полоненими явно порушуючи Женевську конвенцію.
Про це написали у своєму зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи вчорашній обмін військовополоненими між Росією та Україною, який став найбільшим з початку війни та першим із серпня 2023 року.
Українські офіційні особи заявили, що із російського полону повернулися 230 військовослужбовців; у Міноборони Росії повідомили про повернення 248 військових.
Можливо, пише ISW, російське керівництво вирішило провести такий великий обмін, щоб підірвати довіру до повідомлень про жорстоке поводження з українськими військовополоненими та подати Росію як зацікавлену у тому, щоб діяти в рамках міжнародного права.
За оцінками ISW, високопосадовці зацікавлені в тому, щоб Росія виглядала так, ніби дотримується гуманітарних та інших правових норм, і час проведення цього обміну може бути частиною ширших інформаційних зусиль.
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- 04.01.2024 06:51
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