Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими

Росія не випадково виявила готовність до обміну саме зараз. Останні кілька тижнів сталося кілька інцидентів, коли російські війська поводилися з українськими полоненими явно порушуючи Женевську конвенцію.

Про це написали у своєму зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи вчорашній обмін військовополоненими між Росією та Україною, який став найбільшим з початку війни та першим із серпня 2023 року.

Українські офіційні особи заявили, що із російського полону повернулися 230 військовослужбовців; у Міноборони Росії повідомили про повернення 248 військових.

Можливо, пише ISW, російське керівництво вирішило провести такий великий обмін, щоб підірвати довіру до повідомлень про жорстоке поводження з українськими військовополоненими та подати Росію як зацікавлену у тому, щоб діяти в рамках міжнародного права.

За оцінками ISW, високопосадовці зацікавлені в тому, щоб Росія виглядала так, ніби дотримується гуманітарних та інших правових норм, і час проведення цього обміну може бути частиною ширших інформаційних зусиль.