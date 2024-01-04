Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями

Читати цю новину російською мовою
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. .

Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх», зазначив він.

Лубінець додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.

  • 0
  • 04.01.2024 07:13
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
07:13
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
06:51
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
15:49
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
Світ
15:35
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
Україна
06:53
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: над містом два стовпи диму
Україна
16:30
Законопроект про мобілізацію доопрацюють: що зміниться
Світ
14:41
Подоляк назвав умови переговорів з Росією
Україна
11:03
Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:16
Как сделать игрушки для собак своими руками
Світ
17:15
Безпека та відновлення доступу до апаратних гаманців
Світ
17:13
Легкие привычки для здоровья глаз
Україна
13:52
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Світ
17:42
Кім Чен Ин наказав військовим пришвидшити підготовку до війни
Україна
16:17
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Світ
07:23
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
16:00
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов
Україна
12:33
Car to Donate для перемоги України
Україна
17:25
Почему коллекция игр онлайн казино Пин Ап заслуживает особенного внимания?
Україна
14:52
Современные технологии и возможности криоконсервации спермы: сохранение будущего
Україна
14:38
«Кияни» перемагають у чотирьох матчах УПЛ поспіль

Головне

Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
04.01.2024 07:13
ТОР
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
04.01.2024 06:51
ТОР
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
Україна
03.01.2024 15:49

Популярне

ТОР
Законопроект про мобілізацію доопрацюють: що зміниться
02.01.2024 16:30
ТОР
Подоляк назвав умови переговорів з Росією
02.01.2024 14:41
ТОР
Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
02.01.2024 11:03

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг