Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями

Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнямиЧитати цю новину російською мовою
Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. .
Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
“Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх», зазначив він.
Лубінець додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.
- 0
- 04.01.2024 07:13
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: