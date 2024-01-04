Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями

Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. .

Про це в ефірі національного телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх», зазначив він.

Лубінець додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.