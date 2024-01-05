Заправка картриджей: что нужно знать?

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Заправка картриджей: что нужно знать?
Услуга заправки картриджей становится все более популярной, ведь она позволяет существенно сэкономить.

Услуга заправки картриджей становится все более популярной, ведь она позволяет существенно сэкономить. Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда новый сменный картридж для принтера стоит очень дорого, поэтому появился высокий спрос на услугу по заправке старых картриджей новыми чернилами или тонером. Согласитесь, совсем не обязательно покупать новый картридж, если для стабильной работы вашей оргтехники нужно всего лишь заправить старый и дальше наслаждаться качественной печатью.

Особенности заправки картриджей

Правильная заправка картриджей невозможна без соблюдения определенных правил и требований. Именно поэтому рекомендуем вам доверить эту работу профессионалам, дабы  исключить всевозможные риски и не потратить больше денег. Специалисты знают как быстро и правильно заправить картридж, в результате чего вы получите гарантию не только отличного качества печати, но и многократного использования одного и того же картриджа. В таком случае вам не придётся искать новый оригинальный картридж в специализированных магазинах. Вы можете узнать подробнее об этой услуге и получить профессиональную помощь, если закажите заправку картриджей для принтеров в компании “Киев ИТ Сервис”. Специалисты знают все о принтерах, картриджах, МФУ, поэтому без труда смогут решить любую неисправность, связанную с работой печатающего устройства.

Процесс заправки картриджей, разумеется, весь ответственный и серьезный. Немаловажную роль играет подбор чернил, которые будут полностью соответствовать типу оргтехники и окажутся совместимыми непосредственно с самим картриджем. Некоторые думают, что заправить картридж несложно и быстро, но на самом деле, это сложная задача, которую стоит доверить компетентным специалистам. Помните, что заправка картриджа для принтера в домашних условиях не идёт ни в какое сравнение с тем, что делают профессионалы.

Плюсы профессиональной заправки картриджа

Вот несколько причин доверить заправку картриджа специалистам:

  • экономия времени и сил;

  • использование качественного тонера;

  • полное удаление старого, использованного тонера;

  • отсутствие грязи в жилом помещении.

Специалисты, заправляют картридж для принтера, дают гарантии на эту услугу. А в случае каких-либо неисправностей устройства специалисты оперативно и качественно устранят любые дефекты. Не спешите покупать новый картридж и тратить на это немалые деньги. Заправляя старый картридж, вы получаете ощутимую выгоду и при этом сможете убедиться, что качество печати вас полностью устраивает, ведь изображение не будет отличаться от печати с оригинальным тонером.

Источник: Власти.нет

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  • 05.01.2024 13:49

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