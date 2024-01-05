Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку

Читати цю новину російською мовою
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Фішингова атака – спроба отримати особисті дані користувача, яка передбачає інтернет-шахрайство з усіма відповідними наслідками.

Фішингова атака – спроба отримати особисті дані користувача, яка передбачає інтернет-шахрайство з усіма відповідними наслідками. Фішинг в інтернеті передбачає «викрадення» у людини:

  • даних, які вводяться під час реєстрації на сайтах: логін, пароль;

  • номерів кредитних карток;

  • телефонів;

  • імен;

  • фотографій паспортів;

  • номери дипломів.

Для досягнення мети злочинці не використовують програми для злому або віруси. Вони змушують жертв добровільно віддати персональні дані. В такому разі органам правопорядку важко довести факт шахрайства. Досить часто аферисти створюють фейкові сайти, імітуючи, наприклад, онлайн казино. Користувач, перейшовши на фішинговий сайт, реєструється і передає свої дані власнику сайту. Тому, перш ніж створювати власний кабінет варто пересвідчитися в безпеці ресурсу. Це можливо зробити за допомогою офіційного незалежного ресурсу, наприклад, https://b-p.com.ua/online-bookmakers/ .

Фішингові посилання можуть вести інтернет-користувача до групи у соцмережі. Шахраї можуть створити фейкову новину онлайн, відправити посилання електронною поштою, приховавши його під публікацією на Facebook. Перейшовши за посиланням, користувач потрапляє на сайт, схожий на Facebook, в котрому просять авторизуватися. Введені дані потрапляють до рук зловмисників. Щоб уникнути підозр, на фейковому сайті налаштований редирект, який автоматично перенаправляє вас на звичайну сторінку Facebook.

Редирект – це шлях, коли користувач переходить за посиланням на один сайт, але потрапляє спочатку на інший, а потім автоматично переходить на потрібний сайт.

Правила захисту

Щоб уникнути фішингу, важливо дотримуватися певних правил:

  • Уважно перевіряйте посилання: фішингові сайти часто мають невеликі відмінності у  посиланнях (дефіси, зайві літери);

  • не варто довірятися виключно антивірусу: програми не завжди здатні захистити від шкідливих програм, особливо якщо користувач самостійно завантажує та встановлює їх. Антивірус – це скоріше додатковий захист;

  • не передавайте дані авторизації у соцмережах: зловмисники можуть отримати доступ до великої кількості інформації, використовуючи дані лише однієї соцмережі;

  • будьте обережні в мережі: ретельно перевіряйте будь-які повідомлення, особливо ті, які обіцяють фінансові винагороди чи вимагають введення особистих даних;

  • не переходьте за скороченими посиланнями: якщо користувач отримав посилання від офіційної організації, краще використовувати оригінальне посилання, а не його скорочену версію;

  • звертайте увагу на дивний текст: мотивація натискати на посилання може бути дивною чи надто примусовою. Будьте пильні до надзвичайних пропозицій та підозрілих повідомлень;

  • не вводьте особисті дані не обдумавши: після переходу за посиланням користувачу можуть запропонувати ввести або підтвердити дані. В деяких випадках навіть сам перехід на підозрілу сторінку може бути небезпечним.

Дотримуючись цих правил можливо підтримувати власну безпеку в Інтернеті та уникати потенційно шкідливих ситуацій.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 05.01.2024 13:55

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:55
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
13:53
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
13:49
Заправка картриджей: что нужно знать?
Світ
07:00
Вибухи в Бєлгороді: є постраждалі, пошкоджено будинки та автівки
Україна
07:13
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
06:51
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
15:49
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
Світ
15:35
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
Україна
06:53
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: над містом два стовпи диму
Україна
16:30
Законопроект про мобілізацію доопрацюють: що зміниться
Світ
14:41
Подоляк назвав умови переговорів з Росією
Україна
11:03
Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:16
Как сделать игрушки для собак своими руками
Світ
17:15
Безпека та відновлення доступу до апаратних гаманців
Світ
17:13
Легкие привычки для здоровья глаз
Україна
13:52
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Світ
17:42
Кім Чен Ин наказав військовим пришвидшити підготовку до війни
Україна
16:17
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Світ
07:23
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати
Світ
16:00
Mazda 3 vs. Mazda 6: сравнение семейных седанов

Головне

Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
05.01.2024 13:55
ТОР
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
05.01.2024 13:53
ТОР
Заправка картриджей: что нужно знать?
Світ
05.01.2024 13:49

Популярне

ТОР
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
04.01.2024 06:51
ТОР
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
03.01.2024 15:35
ТОР
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
03.01.2024 15:49

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг