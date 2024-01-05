Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою

Напередодні зимових свят, люди створюють настрій у помешканнях та купують різні солодощі.

Напередодні зимових свят, люди створюють настрій у помешканнях та купують різні солодощі. Серед них є й звичні цитрусові – мандарини, але вони не завжди трапляються солодкими. Тому, варто знати кілька методів, які допоможуть підсолодити ці традиційні фрукти.

При цьому мандарини можуть бути кислими так чи інакше, а залежить це від вакуолей. Ці клітини мають природну кислотність через наявність у них позитивно заряджених іонів водню. Також, цитрусові можуть бути кислими через нестачу поживних речовин під час вирощування або банальну недозрілість. А, щоб вдало провести час, можна використати бонус на депозит казино, який допоможе збільшити банкрол для обертів на слотах.

Варіант 1: Зробити ванночку для цитрусових за японським методом

Подібні “спа процедури” для мандарин вже давно використовуються японцями. Тут, кислотність продукту зменшується шляхом зміни температури, а смак залишається таким самим, адже його не треба варити або заморожувати. Тобто, щоб зробити мандарини солодкими, потрібно:

Знайти глибоку ємність та покласти до неї неочищені фрукти;

Далі, святкові цитруси заливаються водою, яка має температуру +40 градусів за Цельсієм;

Мандарини треба залишити у цій воді десь на 10 хвилин, а потім – викласти на рушник.

Після “операції” можна спробувати фрукт на смак і, якщо він ще не є достатньо солодким, продовжити процедуру, але інакше. Цього разу знадобиться холодна ванночка або ємність з льодом. Фрукти потрібно залишати у ній протягом, максимум п’яти хвилин.

Варіант 2: “Підігріти” цитрусові у мікрохвильовці

Є люди, які просто не можуть чекати, тому є й швидший спосіб зробити мандарини солодшими. Цей метод також нагадує “спа процедуру”, зокрема засмагання у солярії. Тобто, фрукти можна покласти всередину мікрохвильової пічки та увімкнути “на повну” на 30 секунд.

Цитруси нагріваються так, що клітинні стінки руйнуються, а цукор – вивільняється. Також, вони стають більш ароматними та соковитими. Але важливо їх не перетримати. При цьому, цей метод не підходить для мерзлих або м’яких мандаринів.

Проте, щоб цитрусові дійшли до потрібної кондиції та не вибухнули у пічці, треба дотримуватися деяких нюансів. По-перше, щоб запобігти вибуханню плода, варто його надрізати. А, по-друге, йому треба дати охолонути після “засмаги” кілька хвилин.

Після охолодження, мандарини можна чистити та їсти. Але, варто пам’ятати про особливості приготування продуктів у мікрохвильовці. Зокрема, мандарини стають більш солодкими, але смак трошки зміниться, адже всередині фрукти стануть вареними.

Окремо, варто пам’ятати про користь підготовчого процесу і передусім треба вибрати неушкоджені фрукти. Вони мають бути середньої твердості та не гнилими. Також, попередньо їх варто помити, а згодом – висушити за допомогою паперового рушника. Лише тоді, фрукти у цілому вигляді можна викласти на спеціальну тарілку та помістити до мікрохвильовки.