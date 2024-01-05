Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою

Читати цю новину російською мовою
Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою
Напередодні зимових свят, люди створюють настрій у помешканнях та купують різні солодощі.

Напередодні зимових свят, люди створюють настрій у помешканнях та купують різні солодощі. Серед них є й звичні цитрусові – мандарини, але вони не завжди трапляються солодкими. Тому, варто знати кілька методів, які допоможуть підсолодити ці традиційні фрукти.

При цьому мандарини можуть бути кислими так чи інакше, а залежить це від вакуолей. Ці клітини мають природну кислотність через наявність у них позитивно заряджених іонів водню. Також, цитрусові можуть бути кислими через нестачу поживних речовин під час вирощування або банальну недозрілість. А, щоб вдало провести час, можна використати бонус на депозит казино, який допоможе збільшити банкрол для обертів на слотах.

Варіант 1: Зробити ванночку для цитрусових за японським методом

Подібні “спа процедури” для мандарин вже давно використовуються японцями. Тут, кислотність продукту зменшується шляхом зміни температури, а смак залишається таким самим, адже його не треба варити або заморожувати. Тобто, щоб зробити мандарини солодкими, потрібно:

  • Знайти глибоку ємність та покласти до неї неочищені фрукти;

  • Далі, святкові цитруси заливаються водою, яка має температуру +40 градусів за Цельсієм;

  • Мандарини треба залишити у цій воді десь на 10 хвилин, а потім – викласти на рушник.

Після “операції” можна спробувати фрукт на смак і, якщо він ще не є достатньо солодким, продовжити процедуру, але інакше. Цього разу знадобиться холодна ванночка або ємність з льодом. Фрукти потрібно залишати у ній протягом, максимум п’яти хвилин.

Варіант 2: “Підігріти” цитрусові у мікрохвильовці

Є люди, які просто не можуть чекати, тому є й швидший спосіб зробити мандарини солодшими. Цей метод також нагадує “спа процедуру”, зокрема засмагання у солярії. Тобто, фрукти можна покласти всередину мікрохвильової пічки та увімкнути “на повну” на 30 секунд.

Цитруси нагріваються так, що клітинні стінки руйнуються, а цукор – вивільняється. Також, вони стають більш ароматними та соковитими. Але важливо їх не перетримати. При цьому, цей метод не підходить для мерзлих або м’яких мандаринів.

Проте, щоб цитрусові дійшли до потрібної кондиції та не вибухнули у пічці, треба дотримуватися деяких нюансів. По-перше, щоб запобігти вибуханню плода, варто його надрізати. А, по-друге, йому треба дати охолонути після “засмаги” кілька хвилин.

Після охолодження, мандарини можна чистити та їсти. Але, варто пам’ятати про особливості приготування продуктів у мікрохвильовці. Зокрема, мандарини стають більш солодкими, але смак трошки зміниться, адже всередині фрукти стануть вареними.

Окремо, варто пам’ятати про користь підготовчого процесу і передусім треба вибрати неушкоджені фрукти. Вони мають бути середньої твердості та не гнилими. Також, попередньо їх варто помити, а згодом – висушити за допомогою паперового рушника. Лише тоді, фрукти у цілому вигляді можна викласти на спеціальну тарілку та помістити до мікрохвильовки.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 05.01.2024 13:56

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:56
Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою
Світ
13:55
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
13:53
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
13:49
Заправка картриджей: что нужно знать?
Світ
07:00
Вибухи в Бєлгороді: є постраждалі, пошкоджено будинки та автівки
Україна
07:13
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
06:51
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
15:49
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
Світ
15:35
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
Україна
06:53
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: над містом два стовпи диму
Україна
16:30
Законопроект про мобілізацію доопрацюють: що зміниться
Світ
14:41
Подоляк назвав умови переговорів з Росією
Україна
11:03
Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:16
Как сделать игрушки для собак своими руками
Світ
17:15
Безпека та відновлення доступу до апаратних гаманців
Світ
17:13
Легкие привычки для здоровья глаз
Україна
13:52
«Нульовий пацієнт» корупції Байдена-Бурісми в Україні Андрій Деркач зробив низку сенсаційних заяв у новому інтерв’ю американським ЗМІ
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Світ
17:42
Кім Чен Ин наказав військовим пришвидшити підготовку до війни
Україна
16:17
Під Запоріжжям росіяни розстріляли українських військовополонених
Світ
07:23
С чем носить теплый спортивный костюм мужской?
Україна
16:07
Дентальне протезування: варіанти відновлення зубів
Україна
16:05
Преміумбанкінг та його основні фішки
Світ
16:03
Французьке пиво Kronenbourg: що варто спробувати

Головне

Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Світ
10:46
Ізраїль домовився з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників
Світ
06:45
Палата представників США схвалила фінансування уряду без грошей для України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою
Світ
05.01.2024 13:56
ТОР
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
05.01.2024 13:55
ТОР
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
05.01.2024 13:53

Популярне

ТОР
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
04.01.2024 06:51
ТОР
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
03.01.2024 15:35
ТОР
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
03.01.2024 15:49

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг