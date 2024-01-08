Росія разгортає ядерну зброю в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в країні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що американські чиновники не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо цієї передачі, і цілком можливо, що Лукашенко блефує. Водночас у липні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає «жодних підстав сумніватися» в заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

«Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що «авіабаза «Ліда», розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з «ядерного обміну» з Росією», – пише WSJ.

Видання підкреслює, що заява Лукашенка з’явилася в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Нещодавно Путін заявив, що «будуть проблеми» з Фінляндією після того, як НАТО «втягнуло» Гельсінкі до альянсу. У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Польща є «ворогом», який може втратити свою державність.

«Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні», – наголошують у WSJ.