Що потрібно знати про стейблкоїн

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Що потрібно знати про стейблкоїн
Багато українців хочуть спробувати власні сили в інвестуванні у криптовалюту. Практично всі знають про тезер. Але новачкам варто дізнатися і про інші види крипти.

Багато українців хочуть спробувати власні сили в інвестуванні у криптовалюту. Практично всі знають про тезер. Але новачкам варто дізнатися і про інші види крипти. Перш за все – про стейблкоїни. Це своєрідний аналог фіатних коштів у цифровому світі. Тобто така крипта – криптовалютний брат-близнюк гривні, долара, євро чи іншої валюти. Звісно, вартість звичайних грошей та їхнього віртуального аналога ідентична.

Найпопулярніші стейблкоїни

Будь-який стейблкоїн – особливий тип крипти, вартість якого прив’язана до курсу відповідної валюти. Крім віртуальних аналогів грошей існують також особливі типи активів, що пов’язані з цінними металами. Така крипта відповідає за вартістю одному граму срібла чи унції золота.

Найпопулярніший стейблкоїн сьогодення – Тезер або USDT. Неважко здогадатися, що його вартість майже точно збігається з вартістю американського долара (майже, тому що можливі відхилення на дуже незначний показник: менше сотої частини цента). Tether забезпечується реальними коштами, що є в банках. Не менш популярний і так званий золотий токен. Стейблкоїн PAXG забезпечується дорогоцінним металом (золотом).

Тезер – найбільш популярний криптовалютний актив, що забезпечується реальними коштами. На рахунках в банках лежить вже понад 80 млрд доларів, і ця сума поступово зростає. Коли рахунки поповнюються, то випускаються монети на відповідну суму. Якщо ж рахунок зменшується, токени спалюються на аналогічний показник.

Чому кожному трейдеру необхідний такий цифровий актив

У багатьох виникає цілком природне питання: навіщо взагалі це потрібно? Річ у тому, що будь-які сучасні криптовалюти, крім стейблкоїнів, відрізняються високою волатильністю. Тобто їх курс може як дуже швидко вирости, так і обвалитися. Навіть протягом одного дня курс може змінитися на 10-30% та більше.

Така особливість стосується і найвідоміших криптовалют. Детальніше зрозуміти незамінність стейблкоїнів допоможе простий приклад:

  • курс крипти змінюється в необхідному для трейдера напрямі;

  • трейдер вигідно купує одну з криптовалют;

  • курс значно просідає протягом кількох годин;

  • інвестор втрачає свої прибутки.

Так можна не просто втратити прибутки, але й відкотитися в мінус. Від таких негативних явищ рятує стейблкоїн.

Як тільки проведена успішна угода та отримано прибуток, необхідно перевести його в стейблкоїни. Їх волатильність набагато нижча, а курс стабільніший. Значні коливання вартості майже неможливе.

Зберігання отриманих прибутків у Тезерах чи інших видах стейблкоїнів – оптимальне рішення для трейдера. Адже в будь-який момент можна повернутися до торгівлі криптовалютами, обмінявши USDT на необхідний варіант цифрових грошей.

Крім того, Тезери дуже затребувані серед користувачів. У будь-який момент доби можна провести обмін USDT на звичайні долари та використати їх на власний розсуд. Тобто такий важливий фінансовий інструмент – найкраще страхування від втрати заощаджень, коли спостерігається непередбачуване зниження курсу однієї з криптовалют.

Источник: Власти.нет

  • 12
  • 08.01.2024 17:03

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