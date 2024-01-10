Росіяни хочуть створити 15-кілометрову буферну зону на Харківщині

Читати цю новину російською мовою
Росіяни хочуть створити 15-кілометрову буферну зону на Харківщині
У Росії відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Військові аналітики зазначили, що це робиться незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.

Російські джерела, скориставшись коментарем Пєскова, закликали російські війська створити «буферну зону» глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область. ISW вважає, що російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше – в Бєлгородській області.

ISW вже оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області протягом найближчих тижнів, і що російське угруповання на Куп’янському напрямку виглядає більш пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж деінде в Україні або вздовж кордону.

Російські військові наразі здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони слугуватимуть для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп’янському напрямку.

  • 12
  • 10.01.2024 06:55
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:26
Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
Україна
06:55
Росіяни хочуть створити 15-кілометрову буферну зону на Харківщині
Світ
16:43
Как определить качество хлеба
Світ
07:23
Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
Україна
06:58
Українська ППО вперше збила реактивний “Шахед”
Світ
17:03
Що потрібно знати про стейблкоїн
Світ
15:51
Росія разгортає ядерну зброю в Білорусі
Україна
14:21
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
Світ
13:56
Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою
Світ
13:55
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
13:53
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
13:49
Заправка картриджей: что нужно знать?
Світ
07:00
Вибухи в Бєлгороді: є постраждалі, пошкоджено будинки та автівки
Україна
07:13
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
06:51
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
15:49
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні
Світ
15:35
Ізраїль домовляється з Конго про переселення мешканців сектору Газа
Україна
06:53
Вночі в Севастополі пролунали вибухи: над містом два стовпи диму
Україна
16:30
Законопроект про мобілізацію доопрацюють: що зміниться
Світ
14:41
Подоляк назвав умови переговорів з Росією
Україна
11:03
Росія повторила наймасованішу атаку на Україну
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:16
Как сделать игрушки для собак своими руками
Світ
17:15
Безпека та відновлення доступу до апаратних гаманців
Світ
17:13
Легкие привычки для здоровья глаз

Головне

Світ
07:26
Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
Світ
07:23
Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Україна
08:34
Крим масовано атакували безпілотники: в Джанкої лунали вибухи
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
Світ
10.01.2024 07:26
ТОР
Росіяни хочуть створити 15-кілометрову буферну зону на Харківщині
Україна
10.01.2024 06:55
ТОР
Как определить качество хлеба
Світ
09.01.2024 16:43

Популярне

ТОР
Росія разгортає ядерну зброю в Білорусі
08.01.2024 15:51
ТОР
Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
09.01.2024 07:23
ТОР
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
08.01.2024 14:21

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг