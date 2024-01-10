Зимовий наступ Путіна провалився – Bild

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Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
З того часу, як російські сили розпочали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці. Поки що російським військовим не вдалося нічого добитися, крім загибелі тисяч своїх солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки.

Про це пише Bild. Росія так само далека від захоплення Куп’янська в Харківській області та Авдіївки в Донецькій області, як і в жовтні минулого року.

На північ від Авдіївки російські солдати зав’язли біля невеликого села Петрівське — українська армія утримує там оборону за допомогою дронів-камікадзе та бронетранспортерів Bradley. Декілька місяців на цій ділянці фронту не відбувається серйозних змін, тому росіяни поки що не можуть оточити Авдіївку.

На північ від Куп’янська, який українські війська звільнили восени 2022 року, російська армія застрягла біля села Сіньківка. Тут танкові роти ЗС РФ одна за одною натикаються на мінні поля, втрачаючи техніку. З російськими солдатами тут насамперед борються за допомогою касетних боєприпасів та гранат, які скидаються з дронів.

Залишається відкритим питання про те, як довго Україна зможе стримувати наступ російської армії та чи вистачить бійцям ЗСУ боєприпасів для цього. За російськими атаками за участі тисяч солдатів у листопаді та грудні були дрібніші зіткнення, які тривають протягом останнього тижня. Росії, очевидно, доведеться знову збирати резерви, перш ніж вона зможе вкотре перейти у наступ.

  • 12
  • 10.01.2024 07:26
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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