США та Велика Британія завдали потужних ударів по військовим базам хуситів у Ємені

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США та Велика Британія завдали потужних ударів по військовим базам хуситів у Ємені
Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Про це повідомили провідні світові ЗМІ.

Це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню з тих пір, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак санкціонував спільні зі США військові удари проти повстанців-хуситів у Ємені, і його кабінет схвалив це рішення, оскільки союзники прагнуть запобігти подальшим атакам на комерційні судна в Червоному морі.

Стверджується, що удари завдавали з винищувачів і ракетами «Томагавк». Посадовці адміністрації Байдена поінформували Конгрес про плани США днем раніше.

Цілями були радари, об’єкти протиповітряної оборони, місця зберігання та запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.

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  • 12.01.2024 06:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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