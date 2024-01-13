У НАТО закликали готуватися до війни в Україні до 2026 року

Війна між Росією та Україною триватиме довго, оскільки жодна зі сторін не показує, що вона може отримати вирішальну перемогу тим чи іншим способом.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі Digi24.

«Кінця не буде 2024 року і, можливо, навіть 2025-го. Ми чекаємо на затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою територій», — сказав він.

Джоане закликав не впадати в песимізм — за його словами, «Україна має достатньо ресурсів, щоб витримати цю війну і досягти успіху».

«Немає абсолютно жодного ризику [поразки]. Росія втрачає 300 солдатів на день, тисячі одиниць бронетехніки, сотні літаків. Вона не в кращій ситуації», — пояснив Джоане.

Він також нагадав, що українцям вдалося повернути 50% території, яку окупували росіяни після повномасштабного вторгнення.

«Це не дрібниця. Ми в жодному разі не можемо допустити, щоб Росія повернулася до кордону з Румунією. Нам потрібно, щоб Україна вистояла», – наголосив Джоане.