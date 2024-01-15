ЗСУ збили рідісний росыйський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22

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ЗСУ збили рідісний росыйський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22
Ввечері у неділю, 14 січня, українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та підбили літак Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу» Юрій Мисягін.

«Близько 21:00 українськіми підрозділами було нанесено вогневе ураження по двом літакам ВСК РФ, а саме літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря», – написав він.

За його словами, підбитий Іл-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, він зник з радарів в районі Керчі. Згодом спікер української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 в районі Азовського моря та підбиття Іл-22.

«За попередніми даними, інформація підтверджена, тому очікуємо коментарі від Повітряних сил. Якщо говорити про літак дальнього радіолокаційного стеження, то їх виготовлено було всього ≈30 одиниць. Ціль жирнюча», – додав Братчук.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони, А-50 збили одразу після того, як він заступив на чергування в районі Кирилівки, близько 21:10 – 21:15. Він припинив відповідати на запити тактичної авіації, згодом пілот російського Су-30 зафіксував займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Іл-22М1 (бортовий номер 75106) чергував в районі Стрілкового, його підбили біля узбережжя Азовського моря близько 21:00. Пошкоджений літак хотів здійснити посадку в Анапі, пілот запросив евакуацію, а також виклик медиків та пожежників.

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  • 15.01.2024 07:12
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