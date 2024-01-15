4 тренди взуття у 2024 році

Вже відомо, яке взуття у 2024 році буде трендовим. Модельєри й трендсетери визначилися з основними напрямками.

Вже відомо, яке взуття у 2024 році буде трендовим. Модельєри й трендсетери визначилися з основними напрямками. Виробникам на тлі цього доводиться підлаштовуватися, а споживачам — прийняти нові тренди як даність. Ви можете придбати брендове взуття, що відповідає новим тенденціям, у магазині Invogue.

Золоті акценти

У світі моди 2024 рік — це про елегантність, вишуканість і розкіш. Золото вже було в трендах нещодавно, а зараз з’являється у вигляді маленьких деталей у дизайні взуття. Що це може бути:

застібка;

ремінець;

ланцюжок;

фурнітура.

Але вибирати «золото» варто уважно. Надавайте перевагу міцним матеріалам зі стійким покриттям. Інакше трендове взуття може швидко зноситися й набути непривабливого вигляду.

Банти на взутті

Один із трендів цього року — банти на взутті. Не важливо, чи це будуть черевики, босоніжки чи балетки. Минулого року банти були популярні на одязі, а цього — перестрибнули нижче.

Такий дизайн одразу стає елегантним, безтурботним і легким, навіть якщо бантом ви прикрасите масивні черевики на високій підошві.

Туфлі «Мері Джейн»

Популярність туфель «Мері Джейн» — своєрідний феномен, адже це взуття довго тримається у трендах. Вони вже не перший рік займають перші позиції у модних тенденціях і точно залишаться там весною 2024 року. Тож якщо ви їх собі ще не придбали, саме час зробити цей крок.

Декілька візуальних особливостей туфель:

круглий мис попереду;

широка шлейка, що застібається й тримає ногу;

низькі широкі підбори.

Матеріали при цьому можуть бути різними — від чорної лакованої шкіри з її суворістю до синьої замші з легкістю. А з’явилися ці туфлі завдяки популярності коміксу «Бастер Браун» (1902 рік), де одну з героїнь звали Мері Джейн.

Отже, модне взуття цього року — це переважно старі тренди, що трансформуються в сучасному житті. Не забувайте, що балетки ще минулого сезону повернулися в колекції брендів. Цього року вони також будуть на верхівці популярності. Тож варто вже продумувати свої образи на весну й літо, якщо любите дотримуватися тенденцій.