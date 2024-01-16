Трамп здобув першу перемогу у передвиборчих перегонах

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Трамп здобув першу перемогу у передвиборчих перегонах
Колишній президент США Дональд Трамп став переможцем голосувань в Айові, так званих кокусів, на яких обиралися кандидати від Республіканської партії.

Про це повідомило Радіо Свобода.

За попередніми даними, пізно ввечері 15 січня Дональд Трамп набирав трохи більше п’ятдесяти відсотків голосів. Підрахунок голосів продовжується. Поки що за друге місце йде боротьба між губернатором Флориди Роном Десантісом і колишнім послом США в ООН Ніккі Хейлі.

Голосуваннями в Айові розпочинає багатомісячний процес первинних партійних виборів, який завершиться у липні та серпні партійними конференціями Республіканської та Демократичної партій.

Історично переможці кокусів в Айові не ставали кандидатами двох головних партій у президенти. Електорат Айови, невеликого сільськогосподарського штату, не є репрезентативним для Сполучених Штатів загалом.

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  • 16.01.2024 07:28
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