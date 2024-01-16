Безугла атакує Залужного через програні тендери

Читати цю новину російською мовою
Безугла атакує Залужного через програні тендери
За атаками Мар’яни Безуглої на главкома Залужного стоять нардепи Юрій Здебський та Олександр Федієнко

ЗМІ зв’язують їх із Медведчуком та називають «сплячими» агентами Кремля. Стверджується, що саме вони стоять за атаками Безуглої на генерала.

Така інфільтрація стала можливою через слабкий відбір в «Слуги народу» в 2019. Здебський, зокрема, був одним з депутатів, що не підтримали законопроєкт про заборону ОПЗЖ, ініціював підвищення пенсійного віку з 2023 та провалив голосування за відкриття декларацій. Фірма його сина Костянтина «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» отримала через фіктивні тендери більше ніж 4 млн гривень, після чого потрапила під розслідування у шахрайстві. Помічника Здебського Ігоря Гармашова затримали та будуть судити за державну зраду. Він отримував від депутата чутливу інформацію, що містить державну таємницю, та передавав її до москви. Здебський разом з Безуглою з 2019 року входять до складу Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардеп Олександр Федієнко є автором скандального законопроєкту №7351 про сталінські методи розстрілу українських військових за невиконання наказу без слідства та розгляду, співавторкою якого виступила і Безугла. Федієнко також відмітився у кількох скандальних голосуваннях, не підтримав невигідний для олігархів закон про зменшення промислових викидів, голосував проти відкриття декларацій нардепів та, як і Здебський, не підтримав заборону ОПЗЖ. Федієнко тісно пов’язаний з бізнесом у рф. Він володів 100% акцій виробника молочки «Галактон», 95% якої наразі належать націоналізованій путіним «Данон Росія». Зареєстрував ТОВ Рапіра та виробляв модель компоненти оборонного підприємства рф НПО «Рапіра». Федієнко зареєстрував торгівельну марку «5G», ймовірно щоб перешкоджати українським операторам надавати таку послугу зв’язку. Коли у листопаді 2023 голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя запідозрили у розкраданні 62 мільйони гривень, Федієнко разом з нардепом Крячком просили дозволу взяти його на поруки.

Проте головною діяльністю тріо Безугла-Федієнко-Здебський є банальне розкрадання військового бюджету на тендерах. Вони є лобістами компанії ТОВ «СЕЕ», яка отримала тендерів на 4 мільярди гривень. З боку генштабу їм допомагали генерал-майор Володимир Коваль, замначальника Генштабу, та Віктор Назаров, який був першим заступником начальника ГОУ ГШ ЗСУ. Назаров допоміг їм з просуванням системи «Дзвін-АС» для ЗСУ. На неї було витрачено 600 мільйонів гривень та 4 роки, але без результату. Бюджетні кошти тоді отримувала компанія «Еверест Лімітед».

Завдяки оприлюдненню інформації, Федієнку, Здебському і Безуглій заборонили приймати участь у тендерах, а їх компанії відсторонили. Після цього Безугла наважилась на публічну критику генштабу та Залужного. Вірогідно, її просто використали у спробі натиснути на генштаб. План не спрацював, а саму Мар’яну звільнили з Комітету. Здебський же залишається в ньому, та продовжує пошук шляхів участі у тендерах з Федієнко.

  • 118
  • 16.01.2024 09:40
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
09:40
Безугла атакує Залужного через програні тендери
Світ
07:28
Трамп здобув першу перемогу у передвиборчих перегонах
Україна
17:22
4 тренди взуття у 2024 році
Україна
07:12
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22
Світ
13:49
У НАТО закликали готуватися до війни в Україні до 2026 року
Світ
09:04
США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену
Світ
10:58
Почему автолюбители предпочитают Мерседес
Світ
07:19
Кім Чен Ин міг завалити Путіна снарядами
Світ
06:51
США та Велика Британія завдали потужних ударів по військовим базам хуситів у Ємені
Світ
07:26
Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
Україна
06:55
Росіяни хочуть створити 15-кілометрову буферну зону на Харківщині
Світ
16:43
Как определить качество хлеба
Світ
07:23
Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
Україна
06:58
Українська ППО вперше збила реактивний “Шахед”
Світ
17:03
Що потрібно знати про стейблкоїн
Світ
15:51
Росія разгортає ядерну зброю в Білорусі
Україна
14:21
Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя
Світ
13:56
Поради про те, як зробити кислу мандарину солодкою
Світ
13:55
Що варто знати інтернет-користувачу про фішингову атаку
Світ
13:53
Смарттелевізор: особливості та можливості сучасної техніки
Світ
13:49
Заправка картриджей: что нужно знать?
Світ
07:00
Вибухи в Бєлгороді: є постраждалі, пошкоджено будинки та автівки
Україна
07:13
Ще один обмін полоненими може відбутися найближчими тижнями
Україна
06:51
Росія не випадково вибрала час для обміну полоненими
Україна
15:49
Росія змінила стратегію масованих ракетних ударів по Україні

Головне

Світ
09:04
США завдали нового удару по об’єктах хуситів на території Ємену
Світ
07:26
Зимовий наступ Путіна провалився – Bild
Світ
07:23
Білий дім обговорив із оборонною індустрією США інноваційну зброю для України — ЗМІ
Україна
06:42
Окупанти атакували Україну 35 “шахедами”: всі знищено
Світ
17:55
Україна «у будь-якому разі» отримає 50 млрд євро від ЄС, – МЗС Німеччини
Україна
07:11
Росіяни вночі вдарили по Харкову: є два влучання
Україна
06:52
Росіяни вдарили по Києву ракетами: горіли будинки, десятки постраждалих
Україна
05:57
Ворог вдарив ракетами по Києву: збито вісім цілей
Україна
06:53
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
06:34
Україну атакували “Шахеди”: вибухи на Хмельниччині
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Безугла атакує Залужного через програні тендери
Україна
16.01.2024 09:40
ТОР
Трамп здобув першу перемогу у передвиборчих перегонах
Світ
16.01.2024 07:28
ТОР
4 тренди взуття у 2024 році
Україна
15.01.2024 17:22

Популярне

ТОР
Безугла атакує Залужного через програні тендери
16.01.2024 09:40
ТОР
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22
15.01.2024 07:12
ТОР
4 тренди взуття у 2024 році
15.01.2024 17:22

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2024, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг