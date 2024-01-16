Безугла атакує Залужного через програні тендери

За атаками Мар’яни Безуглої на главкома Залужного стоять нардепи Юрій Здебський та Олександр Федієнко

ЗМІ зв’язують їх із Медведчуком та називають «сплячими» агентами Кремля. Стверджується, що саме вони стоять за атаками Безуглої на генерала.

Така інфільтрація стала можливою через слабкий відбір в «Слуги народу» в 2019. Здебський, зокрема, був одним з депутатів, що не підтримали законопроєкт про заборону ОПЗЖ, ініціював підвищення пенсійного віку з 2023 та провалив голосування за відкриття декларацій. Фірма його сина Костянтина «Лігал Фінанс Енд Ай Ті» отримала через фіктивні тендери більше ніж 4 млн гривень, після чого потрапила під розслідування у шахрайстві. Помічника Здебського Ігоря Гармашова затримали та будуть судити за державну зраду. Він отримував від депутата чутливу інформацію, що містить державну таємницю, та передавав її до москви. Здебський разом з Безуглою з 2019 року входять до складу Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардеп Олександр Федієнко є автором скандального законопроєкту №7351 про сталінські методи розстрілу українських військових за невиконання наказу без слідства та розгляду, співавторкою якого виступила і Безугла. Федієнко також відмітився у кількох скандальних голосуваннях, не підтримав невигідний для олігархів закон про зменшення промислових викидів, голосував проти відкриття декларацій нардепів та, як і Здебський, не підтримав заборону ОПЗЖ. Федієнко тісно пов’язаний з бізнесом у рф. Він володів 100% акцій виробника молочки «Галактон», 95% якої наразі належать націоналізованій путіним «Данон Росія». Зареєстрував ТОВ Рапіра та виробляв модель компоненти оборонного підприємства рф НПО «Рапіра». Федієнко зареєстрував торгівельну марку «5G», ймовірно щоб перешкоджати українським операторам надавати таку послугу зв’язку. Коли у листопаді 2023 голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя запідозрили у розкраданні 62 мільйони гривень, Федієнко разом з нардепом Крячком просили дозволу взяти його на поруки.

Проте головною діяльністю тріо Безугла-Федієнко-Здебський є банальне розкрадання військового бюджету на тендерах. Вони є лобістами компанії ТОВ «СЕЕ», яка отримала тендерів на 4 мільярди гривень. З боку генштабу їм допомагали генерал-майор Володимир Коваль, замначальника Генштабу, та Віктор Назаров, який був першим заступником начальника ГОУ ГШ ЗСУ. Назаров допоміг їм з просуванням системи «Дзвін-АС» для ЗСУ. На неї було витрачено 600 мільйонів гривень та 4 роки, але без результату. Бюджетні кошти тоді отримувала компанія «Еверест Лімітед».

Завдяки оприлюдненню інформації, Федієнку, Здебському і Безуглій заборонили приймати участь у тендерах, а їх компанії відсторонили. Після цього Безугла наважилась на публічну критику генштабу та Залужного. Вірогідно, її просто використали у спробі натиснути на генштаб. План не спрацював, а саму Мар’яну звільнили з Комітету. Здебський же залишається в ньому, та продовжує пошук шляхів участі у тендерах з Федієнко.