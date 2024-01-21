Російський літак розбився на шляху з Індії до Москви

Російський літак розбився на шляху з Індії до МосквиЧитати цю новину російською мовою
Увечері 20 січня розбився російський літак, що прямував з Індії до Москви.
Про це повідомили місцеві ЗМІ. Судно зазнало аварії в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану «через технічну несправність».
Пізніше у Росавіації уточнили, що зник з екранів радарів літак Falcon 10, зареєстрований у державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ.
Попередньо, на борту літака знаходилися шість осіб — чотири члени екіпажу та два пасажири.
Борт належав ТОВ «Атлетік Груп» та приватній особі.
Повітряне судно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія).
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- 21.01.2024 09:52
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