Російський літак розбився на шляху з Індії до Москви

Увечері 20 січня розбився російський літак, що прямував з Індії до Москви.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Судно зазнало аварії в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану «через технічну несправність».

Пізніше у Росавіації уточнили, що зник з екранів радарів літак Falcon 10, зареєстрований у державному реєстрі цивільних повітряних суден РФ.

Попередньо, на борту літака знаходилися шість осіб — чотири члени екіпажу та два пасажири.

Борт належав ТОВ «Атлетік Груп» та приватній особі.

Повітряне судно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія).