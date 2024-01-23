Наступні місяці будуть критичними для України, – Білий дім

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Наступні місяці будуть критичними для України, – Білий дім
Наступні місяці матимуть критичне значення для України та її захисту, тому Конгрес має пришвидшитися з ухваленням рішення щодо підтримки України.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Якщо ви думаєте, що бойові дії просто припиняться, бо випав сніг, подумайте ще раз. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами”, – сказав він.

Кірбі зазначив, що українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення щодо того, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їх запаси скорочуються.

У той же час РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану та Північної Кореї, зокрема балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами та суверенітетом.

«Ми хочемо мати можливість надалі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів», – додав представник Білого дому.

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  • 23.01.2024 07:07
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