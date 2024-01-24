Фінансування збройної агресії та схеми обходу санкцій. Ігор Мазепа може отримати нові обвинувачення

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Фінансування збройної агресії та схеми обходу санкцій. Ігор Мазепа може отримати нові обвинувачення
Справа про розкрадання земель Київської ГЕС, у якій фігурує засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, може бути не єдиною.

За даними Народної правди, Мазепі готуються інкримінувати також незаконну ігорну діяльність, ухилення від сплати податків, а також фінансування збройної агресії РФ проти України.

Ігор Мазепа має зв’язки із російським бізнесом. Наприклад, він є другом і партнером громадянина РФ Сергія Токарєва. У Росії Токарєва називають королем гемблінгу. Він має багатомільярдний бізнес у країні-агресорці, а його батько є одним з тих, хто привів до влади нинішню Кремлівську верхівку.

У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБ, але у 2020 році усі обмеження щодо нього зняли. Нині він є засновником Reface та інвесткомпанії Roosh, будує імідж благодійника і IT-візіонера. Сергій Токарєв також є співвласником мереж Космолот та ПокерМатч – підрозділом мережі Паріматч.

Concorde Capital Ігоря Мазепи сприяла у фінансуванні та супроводі бізнес-проектам Токарєва. Серед них скандальна IT-комапнія Lucky Labs, російські «Парибет», «Париматч», які нині працюють на ринку РФ під брендом БК «Пари» (pari.ru).

Ця компанія є однією з найбільших на ринку беттінга в Росії. ЇЇ штаб-квартира розташована в Москві. Водночас в Україні проти PariMatch запроваджені санкції РНБО строком на 50 років. Компанія обходить обмеження і продовжує нагріватися на українцях, схильних до азартних ігор.

Окрім того, Ігор Мазепа володів платіжною системою TYME через ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Ця платіжна система мала тісні зв’язки з російськими системами на кшталт QIWI та нібито фігурувала у схемах виведення коштів до так званих «ДНР» і «ЛНР». Через це у 2018 році Нацбанк України анулював її ліцензію.

«Ця діяльність Ігоря Мазепи і його друзів та партнерів не є секретом. Поговорюють, що окрім схем із захоплення землі, йому інкримінують ще й незаконну ігорну діяльність, ухилення ві сплати податків, комерційну діяльність на території Росії та фінансування збройної агресії цієї країни проти України», — пише видання.

Нагадаємо, Ігор Мазепа був затриманий 18 січня на КПП Медика-Шегині під час спроби виїхати за кордон. Йому та брату суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Загалом, про підозру повідомили 12 фігурантам, в офісі компаній пройшов обшук.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. У ДБР стверджують, що організатори оборудки намагалися захопити 300 га вартістю понад 1 млрд гривень.

У Concorde Capital засудили дії правоохоронців. У компанії вважають, що в цій справі відбувається тиск на бізнес.

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  • 24.01.2024 13:48
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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