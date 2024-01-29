ЄС планує підірвати економіку Угорщини через Україну

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ЄС планує підірвати економіку Угорщини через Україну
Євросоюз розробляє план із підриву економіки Угорщини в разі відмови Будапешта узгодити виділення нового пакета допомоги Україні.

Про це повідомила The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС

Деталі: За її даними, Брюссель збирається обвалити курс угорського форинта і знизити інвестиційну привабливість Угорщини, щоб нашкодити «робочим місцям і зростанню» економіки країни.

Зазначається, що, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не піде на поступки, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром «налякати ринки».

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що не чув про ці погрози. Він додав, що Будапешт «не піддається тиску»: «Угорщина не проводить зв’язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв’язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах».

Чиновник зазначив, що Угорщина в 27 січня направила нову пропозицію Брюсселю, давши попередню згоду на використання коштів з бюджету ЄС для надання допомоги Україні та випуск боргових зобов’язань співтовариства для покриття потреб Києва, якщо Євросоюз піде назустріч Будапешту та додасть пункт про можливість зміни свого рішення майбутньому.

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  • 29.01.2024 07:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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