Керівництво Чернівецької області «кришує» конвеєр ухилянтів

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Керівництво Чернівецької області «кришує» конвеєр ухилянтів
Як з'ясувалося, мобілізацію на місцях успішно підривають та дискредитують навіть деякі обласні керівники ОВА.

Як з’ясувалося, мобілізацію на місцях успішно підривають та дискредитують навіть деякі обласні керівники ОВА.

Як, наприклад, голова Чернівецької ОВА – Руслан Запаранюк, колишній банкір Ощадбанку.

Попри показові жорстокі мобілізаційні репресії, тут запущений потужний конвеєр для обслуговування ухилянтів.

Його мотором є МСЕК – Медико-соціальна експертна комісія, котра якраз рекрутує ухилянтів на виїзд значно ефективніше, ніж обласна влада та ТЦК разом узяті.

Тож, схоже, і місцева влада більше зацікавлена в оформленні документів, які дозволяють «відкосити» від призову, ніж у мобілізації. Бо, вірогідно, саме за сприяння особисто Руслана Запаранюка, МСЕК набрала таких обертів, що за кордон з області тікає більше, ніж йде до війська.

І, можливо, що жорстокі показові вуличні полювання на призовників є одним із методів переорієнтування їх на Медико-соціальну експертну комісію. Таким собі заганянням потенційних рекрутів у корупційний коридор.

Де довідки за липову інвалідність зросли у ціні з 5-10 тисяч доларів до 20 тисяч, саме завдяки, буцімто, закручуванню мобілізаційних гайок.

А якщо задіявши просту арифметику порахувати, що за останні півтора року у області було видано 5 тисяч таких сумнівних документів, які звільняють від служби, то стане зрозумілим, що йдеться, приблизно, про понад 50 мільйонів доларів!!!

І що головне, більшість новоспечених інвалідів одразу ж успішно перетинають кордон.

Всі ми знаємо про знаменитий батальйон «Монако», але, схоже, ухилянтський батальйон «Буковина» Запаранюка, вкупі з продажними медиками, котрих він взяв під крило, буде не менш чисельним.

А колосальні мільйонні суми вже у власному тіньовому банку дозволяють чиновнику комфортно почуватися у владному кріслі, плювати на армію та на місцевий бізнес, який вже згортається через нестачу кадрів.

Не кажучи вже про якісь чисто моральні цінності.

Що ж, дуже швидко Руслан Васильович, котрий прийшов на посаду голови обласної ОВА білим та пухнастим, не тільки почав плутати власну шерсть з державною, а ще й перетворився на тіньового мільйонера.

Така ціна війни в очах чиновників.

Зважаючи на сказане вище, дуже хотілося б запитати у пана Запаранюка, який загрався з сірниками, чи він справді думає, що зможе уникнути народного гніву та караючого меча правосуддя? Реально гадає, що зможе пропетляти у ситуації, коли так багато зав’язано на горі та крові?

Стрімкі статки біля владного корита, звичайно ж, туманять голову і пускають берега, але не на стільки ж.

А МСЕК розгулялася так, що вже, виглядає, може прикупити з потрохами навіть керівника області, котрий ще не встигнувши натішитися з кабінету та крісла, вірогідно, одразу ж пустився у всі тяжкіє.

І це ми говоримо лише про МСЕК, але не з меншими обертами працюють корупційні схеми у тій же системі «Шлях» та соціальних службах, котрі видають довідки про опікунство. За якими той же «смотрящий».

Як би там не було, але наразі буковинські корупціонери на всіх щаблях «обілечують» ухилянтів так швидко, що митниці не справляються з пасажиропотоками…

Володимир Шиловець

Источник: Власти.нет

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  • 29.01.2024 13:33

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