Балотеллі прокоментував матч Україна-Італія

Колишній форвард команди Італії Маріо Балотеллі дав свій коментар щодо скандального моменту з проігнорованим пенальті у відбірному матчі до Євро-2024 проти України.

Колишній форвард команди Італії Маріо Балотеллі дав свій коментар щодо скандального моменту з проігнорованим пенальті у відбірному матчі до Євро-2024 проти України. Він із упевненістю заявив, що Крістанте фолив проти Мудрика і арбітр зобов’язаний був призначити пенальті, який міг би вивести українську збірну на Євро-2024.

Анонс та прогноз на матч Італія-Україна

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1win БК не залишилася осторонь і також зробила прогноз на результат відбірного матчу між Італією та Україною. Букмекер 1 win вірить у перемогу чинних чемпіонів Європи. На перемогу українського збірного котирування склали 4,10, на нічию ставили з коефіцієнтом 3,60. На перемогу італійського збірного котирування зупинилися на позначці 1,92. 1win офіційний сайт букмекера пропонував поставити на «Тотал менше 2,5″ коефіцієнт 1,82, а на «Тотал більше 2,5″ з котируваннями 2,03.

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Що трапилося під час відбірного матчу на Євро-2024?

На додатковий час нападник української команди Мудрік впав у штрафній зоні суперника після контакту з хавбеком Брайаном Крістанте. На відеоповторі видно, що це була підніжка з боку гравця збірної Італії. При цьому головний арбітр Мансано не поставив пенальті.

Маріо Балотеллі сказав: «Якби не призначили мені такий пенальті, я б збожеволів. Але ми їдемо на чемпіонат, тож усе нормально. Але щоб сталося, якби нас поміняли місцями?». Безперечно, Мудрик випередив Крістанте, що призвело до фолу. Проте воротар збірної Італії не пропустив би м’яча у ворота.

Підсумок відбірного матчу на Євро-2024

Італійська збірна, завдяки такому результату, поїде на Євро-2024. Команда Італії посіла 2 місце у відбірковій групі С, випередивши українську збірну. Обидві збірні здобули по 14 очок, але Італія виявилася вищою у рейтингу за додатковими параметрами.

Українській збірній належить зіграти у півфіналі плей-офф із Боснією та Герцеговиною, щоб потрапити на Євро-2024. Якщо Україна переможе, то зустрінеться у вирішальному матчі з переможцем гри між Ізраїлем та Ісландією. Зустріч закінчилася рахунком 0:0.

Заключение

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