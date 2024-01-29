Благодійний фонд «Сталеві» підтримує українських морпіхів

Благодійний фонд «Сталеві» підтримує українських морпіхівЧитати цю новину російською мовою
Благодійний фонд “Сталеві” радий поділитись чудовою новиною, про співпрацю з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»!
Цей відомий європейський банк має бездоганну репутацію та є чудовим прикладом соціально-відповідального бізнесу, що уважно слідкує за роботою благодійників та долучається до добрих справ задля наближення нашої перемоги.
Так, за умовами донорської допомоги фонд “Сталеві” отримав фінансування в розмірі 3 550 000 гривень. Таке фінансування благодійних ініціатив та підтримка роботи благодійного фонду спонукатиме представників соціально-відповідального бізнесу і надалі підтримувати подібні проєкти..
Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів в основних напрямах діяльності фонду:
- лікування та обстеження захисників України, що втратили своє здоров’я, боронячи рідну землю;
- розвиток та функціонування програми з фізичної та психологічної реабілітації, якої потребують українські захисники внаслідок поранень та перебування в полоні;
- продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про звитяги наших героїв як всередині країни, так і в усьому цивілізованому світі!
Україна переживає найскладніший час у своїй історії, а на долю її народу випали найстрашніші іспити. Проте, ми засвоїли дуже важливе правило, яке віками дозволяє нам залишатись вільними та нескореними: в єднанні та взаємній допомозі наша сила!
Морпіхи – вірні завжди!
Сталеві – поруч завжди!
- 237
- 29.01.2024 16:48
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: