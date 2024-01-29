Благодійний фонд «Сталеві» підтримує українських морпіхів

Благодійний фонд “Сталеві” радий поділитись чудовою новиною, про співпрацю з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»!

Цей відомий європейський банк має бездоганну репутацію та є чудовим прикладом соціально-відповідального бізнесу, що уважно слідкує за роботою благодійників та долучається до добрих справ задля наближення нашої перемоги.

Так, за умовами донорської допомоги фонд “Сталеві” отримав фінансування в розмірі 3 550 000 гривень. Таке фінансування благодійних ініціатив та підтримка роботи благодійного фонду спонукатиме представників соціально-відповідального бізнесу і надалі підтримувати подібні проєкти..

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів в основних напрямах діяльності фонду:

лікування та обстеження захисників України, що втратили своє здоров’я, боронячи рідну землю;

розвиток та функціонування програми з фізичної та психологічної реабілітації, якої потребують українські захисники внаслідок поранень та перебування в полоні;

продовження просвітницької роботи, задля поширення інформації про звитяги наших героїв як всередині країни, так і в усьому цивілізованому світі!

Україна переживає найскладніший час у своїй історії, а на долю її народу випали найстрашніші іспити. Проте, ми засвоїли дуже важливе правило, яке віками дозволяє нам залишатись вільними та нескореними: в єднанні та взаємній допомозі наша сила!

Морпіхи – вірні завжди!

Сталеві – поруч завжди!