Зеленський звільнить Залужного цього тижня – CNN

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Зеленський звільнить Залужного цього тижня – CNN
Президент України Володимир Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цього тижня.

Про це повідомив CNN із посиланням на два джерела.

У понеділок популярного начальника української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офіс президента і повідомили, що його звільняють, розповіли CNN два джерела, знайомі з ситуацією, після кількох тижнів спекуляцій, що ростуть, з приводу напруженості у відносинах між Зеленським і його вищим командиром.

Офіційне оголошення не було зроблено, тобто станом на вечір середи Залужний все ще залишався на своїй посаді, проте до кінця тижня очікується президентський указ, повідомило CNN одне з джерел.

Вважається, що напруженість особливо зросла, коли Залужний назвав війну з Росією патовою ситуацією в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді.

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  • 01.02.2024 08:07
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