Захисник режиму Януковича та махінатор з преміями – чому міністр Клименко не на своєму місці

Ігоря Клименко називають першим за останні 11 років очільником МВС, який є вихідцем безпосередньо з поліцейської (міліцейської) системи.

Ігоря Клименко називають першим за останні 11 років очільником МВС, який є вихідцем безпосередньо з поліцейської (міліцейської) системи. Останній раз таким міністром був Анатолій Могильов в 2010-2011 роках. Після нього цю посаду займали податківець Віталій Захарченко (2011-2014 рр), політики Арсен Аваков (2014-2019 рр) і Денис Монастирський (2019-2022 рр). Після загибелі останнього через падіння вертольота в Броварах посада голови МВС стала вакантною і це місце зайняв Клименко.

Через деякі публікації в ЗМІ може скластися хибне враження, що Ігор Клименко будував свою кар’єру від самих низів все життя, від опера до слідчого, а далі до керівника главку.

Та насправді це не так. На початку шляху і багато років поспіль Клименко не мав жодного відношення до тоді ще міліції.

Як психолог пробився в керівництво Нацполіції

Він народився в Києві, освіту здобув в Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба як офіцер ППО.

Після навчання з 1994 до 1997 Клименко служив в Збройних силах України, а потім влаштувався психологом в управління МВС в Харківській області. Диплом психолога він отримав в 1999 році в Одесі, а профільну освіту лише у 2014 у магістратурі МВС в Дніпрі.

Психологом у Харкові Клименко служив до 2001 року, потім перевівся в Спеціальний миротворчий центр при МВС.

З 2001 до 2002 був в Косово. Слід сказати, що весь час він був так званими внутрішнім психологом – це те, що у СРСР називалося політрук, опікувався кадрами й всю кар’єру будував саме як кадровик.

Після поїздки в Косово Ігор Клименко повернувся до роботи штатного психолога в харківському управлінні МВС. З 2004 року він вже став головним психологом в Департаменті роботи з персоналом міністерства.

Надавав настанови працівникам бити євромайданівців

В кадровому департаменті МВС він пропрацював до 2014 року, коли власне й очолив цей підрозділ.

Тобто в період Революції Гідності саме Клименко опікувався персоналом тодішньої міліції і схвалював дії працівників, коли ті встали на захист режима Януковича та застосовували силу до учасників протестів. Саме тоді відбувалися побиття євроактивістів і журналістів прямо на вулицях міста.

Елітний позашляховик у бабусі Клименка.

Під час служби в МВС кадровик встигає купити одну п’яту гектара в Борисполі (2019-2020 рік) в додаток до ділянки на Житомирщині, побудувати маєток. Окрім цього, він починає їздити на елітному позашляховику Lexus RX-350 (наразі вартість 2,7 млн гривень), який записує на двоюрідну бабцю з Харкова. Саме ця пенсіонерка у свої 74 роки купує ще й квартиру в Борисполі. При цьому сама продовжує жити в заводських шпаківнях на вулиці Широнинців, це спальний район міста, Салтівка.

Уникнув люстрації

Після створення в Україні поліції замість Ігор Клименко «дивом» проскакує люстрацію та в 2015 році отримує посаду керівника Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції. З жовтня 2017 до березня 2018 він її поєднував з роботою заступником керівника Національної поліції України.

Такий зліт Клименко зрозумілий – як кадровик він був потрібен тодішньому міністру Авакову. Адже був керованим, зрозумілим та обізнаним у харківських справах.

Зростання статків

Саме в цей час починають зростати статки Кліменко. Він активно скуповує майно й водночас оформлює собі матеріальну допомогу з бюджету «на розв’язання соціально-побутових проблем».

Тобто окрім зарплатні в 1,47 мільйонів гривень, він отримує ще 123 тисячі гривень допомоги, а також обростає нерухомістю.