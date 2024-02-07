Конгрес США не підтримав законопроект республіканців про допомогу Ізраїлю без України

У вівторок Палата представників Конгресу США відхилила законопроект республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів.

ро це повідомило Reuters.

Демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроект, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося 250 голосами проти 180, чого не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів.

Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроекту, а 46 демократів підтримали його.

Допомога Ізраїлю – одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США – традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі. Але багато опонентів назвали законопроект Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроекту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.