Підлогові люки Lukster для підвалу та погреба

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Підлогові люки Lukster для підвалу та погреба
Підвальне приміщення – важлива частина заміського будинку. У ньому можна розташувати комунікації, зберігати продукти та інші господарські атрибути, а також може бути повноцінним житловим простором.

Щоб підвал виконував усі ці функції, залишався теплим і сухим, зазвичай вхід до нього обладнають люком для підлоги. Але, щоб не помилитися з вибором, слід детально розібратися у класифікації та конструктивних особливостях, в чому нам допомагають поради від Українського виробника компанії Lukster.

Види підлогових люків

Серед популярних конструкцій люків для підлоги виділяють два види:

  • Знімний – найпростіша, довговічна, недорога конструкція. Кришка не обладнана петлями або іншими механізмами, її виймають і вставляють у проріз за спеціальні ручки. Експлуатація такої моделі не завжди зручна, адже не кожен може підняти важку кришку.

  • Орний – найбільш комфортний в експлуатації варіант. Кришка встановлюється на петлі і нагадує двері, розташовані горизонтальною площиною. Крім того, розстібні моделі часто оснащені газовими амортизаторами, які полегшують підйом стулки і запобігають мимовільному захлопуванню.

Великий вибір люків для підлоги можно легко знайти та замовити на сайті виробника компанії lukster.com.ua

Матеріали люків

Крім конструктивних особливостей, велике значення має матеріал, з якого виготовляються підлогові люки можете переглянути на сайті виробника Lukster.com.ua:

  • Нержавіюча сталь стійка до впливу вологи, не зазнає корозії, довговічна, витримує значні навантаження. Такі моделі можна встановлювати у приміщеннях із підвищеною вологістю.

  • Алюміній – конструкції з цього матеріалу відрізняються легкістю, міцністю, стійкістю до вологості, хімічної дії. Для більшої функціональності та практичності алюміній часто комбінують із нержавіючою сталлю.

  • Латунь відрізняється благородним золотистим кольором, підходить для дизайнерських рішень у класичному стилі. У процесі використання покриття не тьмяніє та не втрачає зовнішній вигляд.

Особливості підлогових люків Lukster

Після того, як ви вибрали тип відкривання та матеріал люка, важливо врахувати й інші конструктивні особливості люків для підлоги:

  • Посилені люки здатні витримувати великі навантаження. Такі моделі вибирають для промислових приміщень, гаражів, складів. Посилена конструкція дозволяє облицьовувати дверцята важкими оздоблювальними матеріалами.

  • «Невидимки» – призначені під облицювання різними матеріалами, після установки стають практично непомітними. Виготовляють дверцята під обробку ламінатом, лінолеумом, під плитку або керамограніт. Такий люк зливається зі підлогою, не порушуючи інтер’єру кімнати.

  • На амортизаторах. Це спеціальний механізм, що дозволяє дверцята відкриватися легко, плавно. Кришка стає практично невагомою. Передбачено запобіжник з фіксацією, тому відкриті двері не зачиняються. Така модель оптимальна для монтажу в приватному будинку.

При правильній конструкції, установці та дотриманні технічних вимог, люки підлоги роблять вхід у підвал зручним і безпечним. Герметично встановлена ​​кришка захистить від протягів, пилу, бруду.

Виробник «LUKSTER»

Телефон (068) 303-37-05

Адреса м. Київ, 02132, вул.Зарічна 1г, офіс 9, (2 поверх)
Офіційний сайт: Lukster.com.ua

  • 112
  • 08.02.2024 16:22
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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