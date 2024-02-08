Підлогові люки Lukster для підвалу та погреба

Підвальне приміщення – важлива частина заміського будинку. У ньому можна розташувати комунікації, зберігати продукти та інші господарські атрибути, а також може бути повноцінним житловим простором.

Щоб підвал виконував усі ці функції, залишався теплим і сухим, зазвичай вхід до нього обладнають люком для підлоги. Але, щоб не помилитися з вибором, слід детально розібратися у класифікації та конструктивних особливостях, в чому нам допомагають поради від Українського виробника компанії Lukster.

Види підлогових люків

Серед популярних конструкцій люків для підлоги виділяють два види:

Знімний – найпростіша, довговічна, недорога конструкція. Кришка не обладнана петлями або іншими механізмами, її виймають і вставляють у проріз за спеціальні ручки. Експлуатація такої моделі не завжди зручна, адже не кожен може підняти важку кришку.

Орний – найбільш комфортний в експлуатації варіант. Кришка встановлюється на петлі і нагадує двері, розташовані горизонтальною площиною. Крім того, розстібні моделі часто оснащені газовими амортизаторами, які полегшують підйом стулки і запобігають мимовільному захлопуванню.

Великий вибір люків для підлоги можно легко знайти та замовити на сайті виробника компанії lukster.com.ua

Матеріали люків

Крім конструктивних особливостей, велике значення має матеріал, з якого виготовляються підлогові люки можете переглянути на сайті виробника Lukster.com.ua:

Нержавіюча сталь стійка до впливу вологи, не зазнає корозії, довговічна, витримує значні навантаження. Такі моделі можна встановлювати у приміщеннях із підвищеною вологістю.

Алюміній – конструкції з цього матеріалу відрізняються легкістю, міцністю, стійкістю до вологості, хімічної дії. Для більшої функціональності та практичності алюміній часто комбінують із нержавіючою сталлю.

Латунь відрізняється благородним золотистим кольором, підходить для дизайнерських рішень у класичному стилі. У процесі використання покриття не тьмяніє та не втрачає зовнішній вигляд.

Особливості підлогових люків Lukster

Після того, як ви вибрали тип відкривання та матеріал люка, важливо врахувати й інші конструктивні особливості люків для підлоги:

Посилені люки здатні витримувати великі навантаження. Такі моделі вибирають для промислових приміщень, гаражів, складів. Посилена конструкція дозволяє облицьовувати дверцята важкими оздоблювальними матеріалами.

«Невидимки» – призначені під облицювання різними матеріалами, після установки стають практично непомітними. Виготовляють дверцята під обробку ламінатом, лінолеумом, під плитку або керамограніт. Такий люк зливається зі підлогою, не порушуючи інтер’єру кімнати.

На амортизаторах. Це спеціальний механізм, що дозволяє дверцята відкриватися легко, плавно. Кришка стає практично невагомою. Передбачено запобіжник з фіксацією, тому відкриті двері не зачиняються. Така модель оптимальна для монтажу в приватному будинку.

При правильній конструкції, установці та дотриманні технічних вимог, люки підлоги роблять вхід у підвал зручним і безпечним. Герметично встановлена ​​кришка захистить від протягів, пилу, бруду.

–

Виробник «LUKSTER»

Телефон (068) 303-37-05

Адреса м. Київ, 02132, вул.Зарічна 1г, офіс 9, (2 поверх)

Офіційний сайт: Lukster.com.ua