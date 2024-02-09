Заміна Залужного на Сирського: чого очікувати

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Заміна Залужного на Сирського: чого очікувати
8 лютого президент України Володимир Зеленський замінив верховного головнокомандувача української армії. Замість Валерія Залужного ним став Олександр Сирський. Ця очікувана подія, проте, стала і подією дня, що найбільш обговорюється.

BBC наводить головні висловлювання про нього.

Президент Зеленський подякував Залужному та висловив бажання, щоб той залишився у його команді. Залужний не менш коректно висловив подяку генштабу, Міноборони країни та особисто президенту.

Олександр Сирський, який змінив його, в 2022 році командував обороною Київської області, він також один з головних організаторів українського наступу в Харківській області восени того ж року.

Зеленський у своєму відеозверненні першим пунктом дав зрозуміти, що заміна відбулася через невдалу літню контрнаступність.

«Ми маємо чесно сказати: почуття стагнації саме на південних напрямках та складності у боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці почали рідше говорити про перемогу», – сказав він.

«Рішення зумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила у повному обсязі належного результату минулого року, не допустити стагнації по лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої», — повторив цю думку радник глави офісу українського президента Михайло Подоляк у своєму телеграм-каналі .

Крім того, пише він, ЗСУ необхідно «знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, що дозволяють утримати та розвинути ініціативу», а управлінські принципи в армії мають бути реформовані.

Таку заяву зробив і міністр оборони України Рустем Умеров: «Війна змінюється та потребує змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мають бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії.

Колишній президент України та опонент Володимира Зеленського Петро Порошенко у своєму повідомленні у соцмережі Х обмежився вдячністю Залужному за його службу. А головним супротивником відставки виступив мер Києва Віталій Кличко.

«Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли точаться важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким вона довіряє».

Якої тактики чекати від Сирського, в Україні поки що говорять обережно. Президент Зеленський сьогодні сказав, що разом із ним на керівні посади прийдуть бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скібюк та полковники Павло Паліса та Вадим Сухаревський.

Максим Жорін, який виступив в ефірі видання УНІАН замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади, сказав про них, що вони бачили війну «від окопа до управління бригадами».

Кожен має досвід військового протистояння на Донбасі у 2014-1015 роках. «Це нове військове покоління – у віці приблизно 40 років, – каже Жорін. — І їхній досвід не замінити жодною військовою школою».

У Росії на серйозному рівні зміни українського головнокомандувача не коментували. Якщо не брати до уваги запис у телеграм-каналі глави RT Маргарити Симоньян: «Зеленський сьогодні просто вирішив вкрасти грім [взяв інтерв'ю у Володимира Путіна журналіста] Такера [Карлсона].

Провоєнні Z-канали поки що обережно пишуть у тому сенсі, що від зміни місць доданків для Росії нічого не зміниться.

Представник Держдепартаменту США на щоранковому брифінгу обмежився фразою про те, що це — суверенна справа України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повторив цю думку: „Вибраний лідер має робити свій вибір щодо того, хто займає верхні щаблі військового керівництва“. Він додав, що США продовжать підтримувати український уряд та українську армію».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що «не справа НАТО мати якусь думку щодо цього». «Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ [України Дмитра] Кулеби, що жодні зміни не торкнуться відносин України з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримувати — і це головне», — заявив Столтенберг.

  • 16
  • 09.02.2024 08:01
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