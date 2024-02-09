Інтернет-магазин ringoo – найкраще джерело електроніки та гаджетів

Потреби сучасних користувачів такі, що окрім смартфона, ноутбука та іншого пристрою кожен із них хоче скористатися додатковими аксесуарами та гаджетами.

Потреби сучасних користувачів такі, що окрім смартфона, ноутбука та іншого пристрою кожен із них хоче скористатися додатковими аксесуарами та гаджетами. Тому каталог інтернет-магазину ringoo максимально різноманітний і постійно поповнюється новими рішеннями під певні завдання. Він збудований максимально просто та логічно, що прискорює та спрощує підбір.

Кожна товарна картка має детальний опис, технічні параметри та характеристики. Також у магазині рінгоо на постійній основі працюють консультанти, які готові надати професійну допомогу та надати свої рекомендації щодо вибору. Вони врахують запити та бюджет на купівлю, щоб у результаті зробити вибірку та порадити ідеальне рішення.

Список товарів

Основний асортимент магазину – це електроніка, різноманітні девайси та гаджети. З їхньою допомогою можна спростити собі життя, облаштувати житло, а також створити комфортні умови для розваг і навіть роботи. Загалом всі розділи каталогу можна позначити так:

побутова техніка;

комп’ютери та комплектуючі до них;

планшети та ноутбуки;

смартфони та аксесуари до них;

садовий інвентар та товари для дому;

телевізори та мультимедіа;

краса і здоров’я.

Інтерфейс максимально простий і адаптований під сучасні запити покупців. Логічна структура передбачає також наявність фільтрів, щоб зробити вибірку.

Програма лояльності

За кожну покупку можна отримувати бонуси, при цьому їх розмір визначається тим, що саме куплено:

1% за аксесуари та гаджети;

2% за аксесуари;

3% за куплені послуги.

З моменту покупки бонуси діятимуть 720 днів, але витрачати їх можна лише на 15 день після зарахування на рахунок.

Реєструватись у програмі лояльності можна на касі під час оформлення покупки або за допомогою чат-бота. Для списання за товар допускається використання 100% бонусів, але за товар потрібно буде сплатити щонайменше 1 гривню.

Оплата товарів

Процедура оплати покупки можлива декількома способами. Найчастіше використовує метод готівки, коли оплата здійснюється за фактом доставки до пункту видачі або кур’єром, а також в одному із реальних магазинів ringoo.

Оплата банківськими картками можлива в режимі онлайн після оформлення замовлення. Клієнта буде автоматично переадресований на форму оплати, де залишається лише запровадити банківські дані. Юридичним особам доступна оплата за допомогою безготівкового розрахунку з ПДВ. Попередньо потрібно передати необхідні документи, після чого готується рахунок на оплату.