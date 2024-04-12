Ціни у платній стоматології: чи виправдана вартість послуг у приватних клініках

Лікування зубів у державних поліклініках часто буває недорогим або зовсім безкоштовним, проте не скрізь надаються досить якісні послуги.

Лікування зубів у державних поліклініках часто буває недорогим або зовсім безкоштовним, проте не скрізь надаються досить якісні послуги. У таких випадках оптимальним рішенням стане звернення до приватної стоматології, навіть незважаючи на те, що там ціни стоматолога в Києві часто вражають великими сумами. Не секрет, що лікування зубів обходиться дорого, і все ж таки далеко не всі пацієнти розуміють, що подібний прейскурант складається не на порожньому місці. Про те, чи переплачують пацієнти приватних клінік та звідки беруться такі ціни на платні послуги стоматології – далі у матеріалі.

З чого зазвичай формується вартість лікування зубів?

Нерідко пацієнтам приватних клінік здається, що лікарі беруть дуже дорого за досить прості, начебто, дії. Наприклад, зробити укол анестезії і вирвати зуб або поставити пломбу. У цьому списку описані всі ключові пункти, на основі яких формується в середньому ціна лікування зуба:

Навчання спеціалістів. Відповідно до законодавчих норм, лікарі повинні раз на кілька років проходити курси підвищення кваліфікації. Є й ті, що проходять їх частіше. Це ті стоматологи, які прагнуть йти в ногу з часом і оперативно освоюють нові технології, вивчають нові матеріали тощо, щоб потім надати відмінне лікування, правильну консультацію.

Приміщення. До приміщення, де організовано клініку, завжди пред’являється безліч вимог, починаючи з якості ремонту і закінчуючи стерилізацією. Насамперед це створення комфортних та повністю безпечних умов для пацієнтів. Але це великі вкладення, які, безумовно, повинні окупатися. Крім того, приміщення може орендуватись, а це додатковий плюс до статті витрат.

Витратні матеріали. Насамперед, звичайно, йдеться про пломбувальні матеріали. Наприклад, у національних стоматологіях для здешевлення роботи часто ставляться пломби, які довго не живуть і навіть більше – можуть забарвлювати зубну емаль у темний колір. Щонайменше через рік, а іноді й набагато раніше, такі пломби доводиться переробляти. У той же час, вартість сучасної платної пломби гарантує, що вона прослужить довго і ніяк не нашкодить зубам. До цієї категорії входять анестетики та інші медикаменти, а також інструменти, що дозволяють проводити процедури безболісно. Все це коштує недешево і, звичайно ж, відбивається на ціні послуг.

Дотримання санітарних режимів. Сюди входить не лише правильна стерилізація робочих інструментів та дотримання протоколів операцій, але також утилізація відходів – засобів захисту, віддалених зубів та інше. У всього є певні стандарти.

Стоматологічний стілець. Якісне робоче обладнання, в якому пацієнту комфортно сидітиме, а стоматологу – лікувати, насправді стоїть як хороший автомобіль. Одне таке крісло коштує близько €20 тис. Не кажучи вже про те, що для клініки їх потрібно кілька.

Штатний персонал. Стоматологи різної спеціалізації, їх помічники, адміністрація, технічні співробітники – всі ці люди забезпечують повноцінну працездатність стоматологічної клініки. Всім їм потрібна гідна зарплатня.

Як у приватних клініках можуть заощаджувати на пацієнтах?

Перше, що варто відзначити, якщо клініка заощаджує на своїх пацієнтах – вона навряд чи здатна надати лікування хорошої якості. У деяких випадках зубні лікарі не завжди правильно розставляють пріоритети, внаслідок чого заощаджують на тому, на чому зазвичай не можна.

Наприклад, використовуються пломбувальні матеріали середньої чи низької якості, але ціна за них виставляється висока. Або якщо стоматолог працює самостійно, без наявності асистента – це також говорить не на користь клініки, адже йдеться про безпеку та здоров’я пацієнта. На даний момент може здатися спірним, проте експертами було доведено, що виключно робота двох професіоналів – стоматолога та його помічника – здатна захистити пацієнта від інфекцій, які можуть бути передані під час медичного втручання. Так, якщо дантист встановлює пломбу без допомоги помічника, це серйозно порушує правила асептики та антисептики.

Ознаки економії на пацієнтах означають низьку якість послуг та високі ризики для клієнтів.

Що ж робити пацієнтові, щоб не переплатити

Після вивчення статті стає зрозумілим, чому ціни в платній стоматології такі високі. Ось чому не варто бездумно погоджуватися на пропозиції різних стоматологічних клінік поставити імпланти з великою знижкою або вилікувати всі зуби практично даремно. Зазвичай за такою гарною ширмою ховається або шахрайство, або лікування низької якості, після якого все одно доведеться звертатися до дантиста.

Заощадити на лікуванні зубів цілком реально. Для цього достатньо дотримуватись гігієни ротової порожнини, а також регулярно відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів. Все це обійдеться в рази дешевше, ніж лікування карієсу та інших серйозних проблем.