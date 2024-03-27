Книжка киянки про війну представила Україну на Лондонському книжковому ярмарку

У видавництві "Наш Формат" вийшла книга про початок повномасштабного вторгнення та вже встигла представити Україну на міжнародних майданчиках – одному з найбільших у світі Лондонському книжковому ярмарку та на Лейпцизькому книжковому ярмарку.

У видавництві «Наш Формат» вийшла книга про початок повномасштабного вторгнення та вже встигла представити Україну на міжнародних майданчиках – одному з найбільших у світі Лондонському книжковому ярмарку та на Лейпцизькому книжковому ярмарку.

«Кіра. Дорога додому» – це автобіографічний роман киянки Олесі Остафієвої, яка зустріла напад росіян на 9-му місці вагітності, а вже на четвертий день після вторгнення було розбомблено її пологовий будинок на Київщині.

Дванадцять країн, двадцять п’ять міст і понад тринадцять тисяч кілометрів подолала Кіра з мамою, перш ніж дістатися в Київ. Жодна жінка не планує такий обхідний шлях на дев’ятому місяці вагітності, але повномасштабне вторгнення перекроїло геть усе.

Це спогади журналістки і підприємиці Олесі про складну дорогу, коли страх і невизначеність перетворилися на сміливість і рішучість. Про підтримку друзів, готових прийняти в будь-який момент, і незнайомців, що відчиняли двері в безвихідних ситуаціях. Про хитрощі й ризики, на які довелося піти, щоб перелетіти Атлантику. Про історії з рідного Донецька і допомогу батькам в окупації. І про можливість будувати життя далеко від війни, але сильне бажання повернутися додому.

Роялті від продажу книги авторка спрямовує до фонду «Голоси дітей».

«7 тисяч кілометрів літаком, 6 тисяч кілометрів автівкою та 300 км паромом. Саме такою довгою та дивною була дорога моєї доньки додому. Кожного разу, коли мені гірко від цього, я нагадую собі, що це найкращий сценарій, який ми могли прожити. І знаю, що багато дітей досьогодні живуть найгірший сценарій. Саме тому уся моя авторська винагорода від продажу книги в Україні іде на фонд «Голоси дітей», який опікується дітьми з прифронтових територій», – зазначає Олеся Остафієва.